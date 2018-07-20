搶暴利 黑白兩道尬實力

2018年07月20日 04:10 中國時報 林郁平

營建工程的土方利益，動則億元起跳，光北市一年就上看近百億元，龐大利益自然引發黑道覬覦，在相互爭奪下，槍擊事件頻傳，甚至鬧出人命。之前北市松菸文創園區遭人連開3次槍，雖都逮到槍手，但真相迄今不明，到此次廢土公會前理事長遭槍擊警告，警方研判都與土方利益有關，能否揪出幕後首腦，有待考驗。

知情人士表示，土方工程成本不高，又可連剝好幾層皮、賺好幾手下，一直都是各地角頭、幫派覬覦的目標。因為從開挖出來的廢土，清運就可先賺一筆，每輛砂石車一趟從萬元起跳，且這些由黑道把持的工程，當然不會乖乖將廢土倒在合法土資場，造假再賺一票；然後隨意傾倒，不但造成環境汙染，更惡劣的甚至藉口幫忙處理，再狂撈一筆。

警方說，黑道會向建商施壓，若有多方人馬出面爭奪、擺不平下，這時就要比「實力」，槍聲就開始此起彼落，有時還會鬧出人命。新北市土城角頭黃義倫，去年6月在停車場內遭人近距離開10槍慘死，警方就懷疑與高達10億元的土方利益擺不平有關。

遭開槍警告的王國振，擔任廢土公會理事長期間，正是北市房市大好，建案如雨後春筍般興建的時機，王任意稽核刁難業者，要求將廢土載往特定棄土場，再藉機拉高價碼，將公定價每立方米100到120元價格，拉抬到每立方米180到250元不等，從中賺取價差，並收取回扣逾3000萬元，可見藉由土方賺錢的手法眾多，還扯到黑白兩道，自然紛爭就多。

(中國時報)