遭爆違規使用 柯選辦將搬家

2018年07月20日 04:10 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲選定敦化北路145巷內「小樹屋」做為競選辦公室，北市議員戴錫欽19日踢爆，小樹屋在土地使用分區屬第三種住宅，依規定只有1樓可當一般事務所，但柯辦位在4樓就屬違法使用，簡直猶如文化大學大群館翻版；柯辦回應，若確定違規將搬離。

北市府副祕書長陳志銘表示，若確實違法使用就要求更換場地；都發局也說，書面查詢確屬住三；商業處則派員到柯辦確認小樹屋是出租會議室和辦公室，歸屬「不動產租賃業」，將函文通報都發局，都發局強調，收文後，確認是否有營業事實，就會行文要求改善，若不配合將依《都市計畫法》開罰，不配合就斷水斷電。

柯文哲7月中旬正式啟用競選辦公室，向「小樹屋」共同工作空間以每月3000元價格承租2個位子。戴錫欽昨質詢指出，他向北市商業處、都發局調閱資料發現，柯辦地點在敦化北路145巷12號4樓，使用分區屬第三種住宅，因僅面臨6米道路，依法只有1樓允作「不動產租賃業」使用，也就是只有1樓能當一般事務所，4樓則完全不可以。

他質疑，柯辦違反土地使用分區規定，市府是否要求柯辦限期改善？痛批柯文哲當了快4年市長，有龐大幕僚群卻搞不清楚土地使用分區，找了一個違法使用的地方，先前竟還苛責大群館業主民間公司是知法犯法。

柯文哲說，很多東西問他，他也不知道，要等都發局、建管處再去確認才知道。

(中國時報)