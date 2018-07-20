北市高中試辦人臉辨識 喊卡

台北市教育局去年在智慧城市展覽，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。（民眾Jiun Shen Fong提供）

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中國時報
／台北報導

台北市議員李慶鋒19日爆料，柯市府打算在北一女、和平、百齡及中崙等4所高中試辦「智慧點名」，除刷卡外研擬導入「人臉辨識」技術，他抨擊市府罔顧學生隱私權，未和家長、師生溝通，做法有夠粗魯。對此，北市教育局長曾燦金先是持保留態度，指會再與校方溝通，事後教育局改口承諾不會使用臉部辨識。

因應新課綱 智慧點名

北市大力推動智慧城市，向經濟部工業局申請「智慧台北」公宅與校園生活應用推動計畫，教育局因應108年新課綱上路，學生需跨班上選修課，為減少點名浪費時間，最快9月在北一女、和平、百齡、中崙等4校試辦「人臉辨識」，該計畫近日將核定，施作預算2500萬，其中60％工業局支應、40％廠商負責。

李慶鋒昨早在議會教育委員會提出質疑，根據教育局提出的內容指出，人臉辨識涉及家長和少數人對於隱私權的顧忌，所以還要再溝通，他強調，既然知道有疑慮，為何還要推動？且這不僅是少數人的隱私權，是所有人。

教局計畫 校方不支持

他說，如果有所保留，市府就不該向經濟部提出申請，此舉極度不尊重師生、家長，恐怕校方、師生都不知情，做法有夠粗魯，若要實驗科技發展場域，也該從公務機關先做。

北市資訊局長李維斌說，去年資訊展教育局展示人臉辨識時已產生爭議，不知為何還敢做，他沒有看教育局推出的計畫書，未來會注意隱私權。

北一女中教務主任蔡愉玲說，評估人臉辨識系統很麻煩，像進出海關那樣太慢了，目前規畫刷卡；和平高中校長陳智源認為，除非政府法令規範哪些情境可以導入人臉辨識，否則校園還不需要；中崙高中校長孫明峯指出，實施人臉辨識還有一段路要走；百齡高中總務主任湯一嵐則說，沒有此規畫。

(中國時報)

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