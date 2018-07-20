龍子龍女入學 小一新生豐收

桃子腳國中小因新生年年額滿，107學年度又引介了63名學生到柑園國小就讀。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導
樹林柑園國小位於人口不多的老社區，3分之2學生是北大社區引介而來的「越區就讀」生。（陳俊雄攝）

龍年新生即將在9月入學，根據新北市教育局統計，107學年度的新生共3萬5476人，比去年多出4611人，今年沒有新生掛零學校，雙溪柑林國小1人最少，新莊光華國小650人奪冠；至於額滿國小也由106學年度的13所增為15所，新增2校分別為三重碧華國小、林口新林國小。

零新生學校不復見

傳統十二生肖，民眾大都喜歡選擇「龍子」、「龍女」卻不喜「虎」，造成虎年新生人數直直落，龍年新生人數卻大爆滿，今年度即將入學的小學新生也反映出這個現象。

教育局統計，2016年虎年時，貢寮區的福連國小首次出現「零新生」；107學年度在龍子龍女助陣下，全新北市沒有新生掛零的學校，新生人數最少為雙溪區柑林國小的1人；全體新生數則增加了4611名，為3萬5476名，班級數增加了77班。

令人意外的是，近年來淡水、林口、三峽北大社區房屋熱銷，吸引許多民眾入住，但在新生人數增加的行政區排名上，卻以板橋區增加684人居冠，其次為新莊區增675人、三重區增439人。

蘆洲國小增加最多

在新生人數增加的學校排名上，蘆洲國小增加133人為全新北市之最，研判是因為重劃區人口進駐所致；丹鳳國小以108人居次，這二所學校也是新北市「唯二」新生增加數破百的國小。之後排名依序為淡水北新國小99人、蘆洲鷺江國小90人、土城土城國小89人。

另在滿額國小的數目上，也從2015年的7所、2016年的12所、2017年13所持續增加，預估今年將再增加三重碧華國小、林口新林國小2所滿額學校，也將迫使學子必須轉介到其他學校就讀，增加許多不便。

(中國時報)

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