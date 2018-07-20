桃客家局訪歐 引議員質疑

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中國時報
／桃園報導

客家事務局原本計畫出訪歐洲的西班牙、德國考察，不料局長蔣絜安臨時遞補立委，新局長倉卒接任而作業不及，18日晚間臨時喊卡，市議員呂淑真等多人對此相當納悶，質疑「西班牙、德國有客家人？」客家局表示，當地有類似浪漫台3線景緻，局長何明光說，等他熟悉業務後再前往考察。

海外客家 其實很活躍

「西班牙、德國有客家人嗎？」針對呂淑真質疑，客家事務局表示，海外仍以東南亞客家為大宗，但五大洲都有客家人，且當地客家社團都很活躍。

客家事務局原本規畫26日至8月6日共計12天到德國及西班牙考察，到德國是觀摩德國浪漫大道人文旅遊資源，汲取當地政府結合歷史、生活、文化、生態、與在地產業經驗，做為桃園市形塑浪漫台3線政策參考。

而至西班牙馬德里，是參加「歐洲台灣客家會聯合總會第6屆年會暨2018年世界客家懇親大會」，目的在拓展桃園客家在國際能見度並增進與歐洲客屬團體交流，考察人數包含局長在內共5人。

新任局長 暫取消考察

「怎麼換局長就不去？」劉茂群質疑，若蔣立委任內安排的德國、西班牙考察行程，對推動客家業務很有助益，接任的何局長，應該接續此有益行程才對。

何明光認為，接任客家事務局才3天，他以完整了解局內各項業務為優先工作考量，再加上作業不及，才考量先取消出國案。

(中國時報)

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