指考跨組 新移民之子一中榜首

2018年07月20日 04:10 中國時報 林欣儀 、 吳敏菁 、 廖肇祥 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

大學指考成績出爐，新移民之子廖政華因喜愛觀察別人，想選讀台大心理系，申請入學時因1級分之差飲恨，他參加跨類組指考，一試成了台中一中一類組榜首。曾到法國交換學生的台中女中盧歆倍熱愛寫作，想讀台大圖書資訊系，考前努力衝刺3個月，奪下校內一類組榜眼。

盧歆倍 中女中一類榜眼

廖政華的母親是印尼籍，身為新移民之子的他說，從小就知道父母無法幫忙自己的課業，養成主動學習的態度，學測時以71級分錄取政大心理系，但因與目標台大只差1級分，決定全力拚指考。

廖政華以三類組身分跨考一類組科目，沒想到一類成績達529.5分，奪下中一中一類組榜首。他笑說，聽到自己是學校榜首，感覺被嚇到，因4月才開始衝刺指考，讀書方法就是建立規律的讀書時間，以平常心面對。

彰化精誠中學成績亮眼，各類組在彰化區掄元，董儼漢衝出452.15、陳彥銘考出448.1分佳績，可望順利進入醫學系就讀。

精誠董儼漢 彰化區掄元

彰化高中語文資優班學生許庭榕從學測數學科只有9級分，放棄申請入學，經一次次演練歷屆數學習題，指考數學衝出100分，自己也嚇一大跳，為視數學為大敵的學生，立下標竿模範。

國立中興高中整體成績亮眼，社會組和自然組的全校最高分大幅提升，第一類組徐煜傑、陳家盈原始總成績分別為474.55分、474.45分；第二類組廖俊傑345.2分，三類總分為414.7分，均可望錄取理想校系；暨大附中廖子豪英文考出87.5分，比全國指考頂標多出9.5分，也可錄取國立頂尖大學。

(中國時報)