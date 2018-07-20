嘉166線瀑布群 可望冠名行銷

2018年07月20日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣166縣道全長80餘公里，從竹崎鄉水道頭往上到阿里山豐山村，沿線有多處景觀壯麗的瀑布區，縣議員何子凡指4、50公里路段就有如此密集的瀑布群，是天然優勢，建議縣府可比照媽祖大道，替該路段以瀑布冠名，打響名號，縣府建設處則說，觀音瀑布已爭取到前瞻亮點計畫，等到觀音瀑布周邊道路工程建置完成後，再根據地方民意，取個適當的路名。

推廣成避暑勝地

何子凡以德國童話大道、日本武士大道為例，指國外懂得把觀光文化資源串連起來對外行銷，「嘉166也可以」，尤其嘉166縣道自水道頭往上，第一站就是觀音瀑布，緊接著到圓潭瀑布、雲潭瀑布，龍宮瀑布和落差逾700公尺的蛟龍瀑布等知名瀑布景點，如以時速60公里駕車行駛，路程僅1個多小時就經過至少5個知名瀑布景點，非常適合推廣成避暑勝地。

何子凡認為阿里山公路因路況較好，加上知名度高，外地人多半循台18線上阿里山，反觀西北廊道因欠缺推廣和行銷，讓外界忽視嘉166縣道其實有許多瀑布觀光資源，建議縣府可透過沿線意象營造，以瀑布大道或瀑布公路加以冠名，打響嘉166縣道區段知名度，帶動當地觀光和經濟。

由觀音瀑布帶頭

何子凡的提議獲縣長張花冠認同，認為名字可以再集思廣義，銀瀑大道或涓絲大道都是不錯選擇，但當前最重要是先把觀音瀑布前瞻計畫3.4億元經費規畫建置好，讓觀音瀑布重新登場後，再一氣呵成分享給全台民眾，建設處也說，會先以前瞻工程為重，如何命名可以再討論。

(中國時報)