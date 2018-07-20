台韓聯手 北高打造VR樂園

國內首家體感產業分級自律場所，19日正式設在高雄大魯閣草衙道VR+場館。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

台、韓體感產業翹楚VADER及ETRIBE，19日宣布攜手合作，第一步將於台北、高雄打造兩家以VR為主題的大型主題樂園，進一步輸出入兩國VR產品及中小型加盟商，目標放眼國際市場，將搶攻VR加盟店世界市占率第1位。

搶攻世界市占率第1

威達娛樂（VADER）執行長Harrison Lee指出，AR及VR未來5年複合成長率為45％以上，預計2021年全球市場可飆到200億美元。不過，目前VR產業仍以遊戲占比最大宗，據Green Light Insights估算2022年將占42％。

Harrison Lee表示，目前威達娛樂亞洲加盟店涵蓋中、日、韓、菲等地區簽約加盟店已有245家，威達除開發符合市場軟體外，也將扮演橋粱角色，將台灣軟體業者產品透過威達通路帶向國際。

預計2018年底營運

Harrison Lee表示，此次與韓國最大VR營運商ETRIBE合作，在台灣推出第1個合作項目，計畫未來半年內，在台北西門町及高雄市中心打造兩座大型VR數位主題樂園，占地分別有350坪及1000坪以上空間，提供30至50款VR遊戲，預計2018年底、2019年初營運，產值逾上千萬美金。

昨威達娛樂所屬的大魯閣草衙道「VR＋」也在經濟部工業局見證下，宣布成立國內首家分級自律場域。工業局副局長楊志清指出，VR＋業者針對遊戲內容依法標示分級、情節、警語，保護消費者及兒少，未來將作為示範功能提供其他營運商參考。

(中國時報)

嘉166線瀑布群 可望冠名行銷 高三轉社會組 建中許品彥指考榜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。