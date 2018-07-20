高三轉社會組 建中許品彥指考榜首

2018年07月20日 04:10 中國時報 張潼 、 李忠一 、 張祈 、李怡萱／綜合報導 、李怡萱／綜合報導

建中許品彥高三下學期才轉讀社會組，在沒有補習情況下，國英史地公5科拿到452.40分，成為全台該採計組合最高分。（許品彥提供）

大學指考成績單19日寄發，北市建國中學許品彥高三下學期才轉讀社會組，沒有補習、僅專心研讀課本，國英史地公5科拿到452.40分，成為全台該採計組合最高分；北一女中劉亭昀則在傳統二類5科拿469.6分，極可能是全台榜首。

建中考生許品彥在校內拿下一類組國英數乙史地、國英數乙史公、國英史地公3種採計組合全校最高分，且國英史地公分數452.40分，為該採計組合全台榜首。

他受訪時笑說，考試時不緊張，但公布成績前緊張到失眠，他還透露，升高二分組時，自己「隨波逐流」，跟著同學選三類組，但自己一向對社會組大學科系如法政、商管比較有興趣，決定三年級下學期轉組至一類組，未來想讀台大法律系財法組並考慮雙主修，希望能朝科技法方面努力，同時應用到法律、數理專長。

北一女劉亭昀這次在傳統二類5科國英數物化拿到469.6分，因大考中心公布的數字，465.01至470分間有4人，她只差0.4分就是470分，極可能是全國最高分。她受訪時說，國中看了法醫影集「Body of Proof」，未來想朝醫學系努力。

宜蘭高中學生陶書泓透過繁星推薦入學錄取台北醫學大學牙醫學系，他抱著陪考心態參加指考，居然考出宜蘭縣2、3類組榜首的絕佳成績，讓他直呼意外。陶書泓的指考2類成績是456.45分，3類成績532.85分，他預估落點可上陽明大學醫學系，但仍選牙醫系。

花蓮高中拿下一、二類組狀元，其中花蓮高中劉天衢考學測失利後，轉考一類組，短短4個多月準備，奪下花蓮區一類組第一名，但他謙虛說，自己是運氣好。另外，第二類組榜首狀元林无岸自認為「不是念台大的料」，考出連自己也意外的431.8分。

二信高中田明勗以495分高居基隆榜首，有望進入高醫大牙醫、長庚中醫、慈濟醫學系公費生及醫學相關校系，李星翰則以456.2分登上社會組最高分，最想錄取的學校則是國立政治大學。

(中國時報)