重劃區名額秒殺 望校門興嘆

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中國時報
／新北報導

龍年新生人數增多，額滿學校的學區新生也同時增加，但各校依照入籍時間排序，造成部份新生因入籍時間不足而無法就近入學，被迫轉介到鄰近學校就讀，暴露出重劃區文教設施規劃不足的問題。

三峽北大社區因當初縣府為了加速標售土地，對於建地開出容積獎勵等措施，造成目前北大社區入住居民數遠遠超過當初的規劃，即使社區內先後設有桃子腳國中小、龍埔及北大國小3所國小，但全都成為額滿學校，每年有上百名新生必須轉介到其他學校就讀。

樹林柑園國小校長陳志鉉表示，107學年度由桃子腳國中小轉介到柑園國小就讀的學童共63名，由於兩校距離超過1公里，除了必須通過高速公路涵洞，佳園路在上下班時刻車流量大，學生步行上學潛藏危險性，因此多數北大社區學生都仰賴家長接送。

為解決北大社區往返柑園國小交通問題，校方與市議員蘇有仁也針對學生專車需求問卷調查，發現有專車需求者達30人，上學、放學有固定專車需求者分別為24人、18人左右，目前仍與客運業者協調中，希望能解決學生通勤問題。

蘇有仁指出，當初台北大學以超過1萬5000名學生進駐為由，向台北縣政府要了大片土地，如今招生人數不到原先承諾的一半，市府應和台北大學協調在校區覓地興建新國小，才能解決北大社區學校不足問題。

不過，新建學校卻未必能趕得上人口增加速度，市府因應林口頭湖、麗林、南勢3所國小滿額情形，2017年開工新建新林國小，但5班新生名額立即秒殺額滿，學校依舊不夠用。

(中國時報)

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