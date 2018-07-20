丟手機拒誘惑 指考拚出好成績

2018年07月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 陳慶居 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

大學指考19日放榜，桃竹苗高中生，有人丟手機、有人胖5公斤，更有人不畏疾病所苦，紛紛在指考拚出好成績。

武陵高中陳丕全家住龍潭，高中3年每天5點起床搭車上學，把握車上時光念書，考前杜絕手機等誘惑、以5科464.5分榮登全校榜首，希望能如願當醫師；語資班徐語彤容易緊張，學測大失常，考完2天都大哭，隔天擦乾眼淚拚指考，也是丟掉智慧型手機全力拚，考出全班最佳成績，目標台大法律系；歐昭廷和王皓威則秉持「要讀書也要玩」，考前還在打線上遊戲，但歐為了拚指考還是胖了5公斤，2人目標是台大牙醫。

桃園復旦高中學生范嘉筑因先天免疫系統失調，高一時常請病假，高二後更是嚴重，在校方建議下，高二、三申請在家自學1年半，有問題就打電話問老師，指考放榜後，生物科還奪下全校最高分的82.1，總分為405分，可望錄取醫學系。

新竹女中身兼學校儀隊的倪于晴，上高中後不曾補習，學測數學成績不理想，下定決心拚指考，果真表現亮眼，囊括該校2、3、4類組榜首。

苗栗建臺中學表現亮眼，學測考58級分的蕭如宜，化挫折為力量考447.95分成為全縣一類榜首，可望錄取政大西語系，學測61級分的林嘉揚也以365.75分成二類榜首，預估可上交通大學應數系。

(中國時報)