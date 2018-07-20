嘉中賴冠宇 拚出第三類組榜首

大學指考成績19日出爐，嘉義高中學生賴冠宇榮登全台第三類組榜首，考取台大醫科。（廖素慧攝）

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中國時報
／綜合報導

大學指考成績19日出爐，嘉義高中5名學生錄取台大醫科，連同先前的申請入學，嘉中今年至少8人上台大醫科，其中，賴冠宇更以476.6分拚出第三類組榜首。

嘉義高中表示，賴冠宇、陳冠任、楊承叡、裴文龍、陳彥綾共5人篤定可錄取台大醫學系，加上個人申請已錄取朱耿宏、王智楷、賴韋翰等3人，今年嘉中至少8人錄取台大醫科，此外，呂秉豪、潘鵬清可望錄取陽明、成大等國立醫學系。

嘉義女中指考共有205人的成績表現亮眼，預估成績標準達頂尖國立大學約5成，達一般國立大學標準者約8成。

今年數學甲全台才28人滿分，南一中就有黃哲禹、林歆祐2人滿分；數學乙全台309人滿分，南一中也有11人獲得滿分，各類組最佳成績分別為第一類組李維恩526.65分，第二類組黃哲禹466.95分，第三類組黃哲禹466.25分。

台南一中黃哲禹學測考72級分，但想讀醫科的他放棄填志願，直攻指考；他透露，今年除夕，80歲阿嬤突然生病住院，家人時常出入加護病房，因家族無人學醫，面對阿嬤生病，大家都不知所措，讓他決定選讀醫科，未來想行醫，不只助人也能幫助自己人。

新營區興國高中第三類組的王重賢，在不採計國文科下，考出450.55高分，目標是台大醫科；南光高中第一類組胡承威考出490.25分，預估可上台大法律。

(中國時報)

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