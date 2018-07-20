認養成效差 動物之家擠爆

北市動保處去年5月擴大實施「犬貓認養小舖」，不過議員許家蓓不滿實施1年多來只媒合34隻毛小孩，成效很差。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

動物之家收容爆量，北市動保處為提升認養率，去年5月擴大在動物醫院和寵物店成立「犬貓認養小舖」。不過議員許家蓓發現，北市300多個據點僅17家加入，且實施1年多來只順利媒合了34隻毛小孩，成效實在很差，加上動物之家認養率連年下滑，再不想出解方，超收問題會更雪上加霜。

北市動物之家可收容量為犬450隻、貓160隻，不過截至目前為止，已有犬513隻、貓214隻，超收情形嚴重。動保處去年5月擴大實施幸福轉運站計畫，盼與250家動物醫院、80家寵物業者合作，將毛小孩送到各認養小舖供民眾認養。

不過，許家蓓發現，北市330個據點中，只有17家加入犬貓認養小舖，且實施1年多來只媒合34隻，推動成效不佳。另外，動物之家本身的認養率也不斷下滑，從2015年81％到去年72％，今年只剩60％，超收問題更難解。

動保處長宋念潔表示，都市區域裡，民眾認養意願愈來愈低，今年會朝向校園犬推廣認養來努力，至於認養小舖部分，也會加強推廣，提升業者的意願。

許家蓓還指出，動保處去年受理8369件動物救援案、4056件動物管制案，卻只有30名外勤人員處理，根本分身乏術，難怪動保檢查員連續3年流動率超過50％。

不過，宋念潔說，目前沒有擴編人力的計畫，只能在有限人力和經費下盡量做好事，未來會努力將約僱人員提升到聘用人員，讓他們薪資高一點，看能否留得住人。

(中國時報)

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