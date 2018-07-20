卓越建設獎 高雄巿勇奪12獎

2018年07月20日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

國家卓越建設獎18日下午在台北頒獎，高雄巿拿下12座大獎，包括工務局7座、水利局及觀光局各獲得3座及2座。值得一提的是，高雄市在這次頒獎獲得1個特別獎、7個金質獎，共計有8個工程取得全球卓越建設獎參賽資格。

強調以設計手法呼應抽象、感性及理性的人性空間需求，營造城市美學，工務局以「鼓山國小校舍改建工程」、「少康營區公園」、「阿公店水庫周邊景觀改善工程（第三期）森林公園開闢工程」在最佳規畫設計類獲3獎。

最佳施工品質類，工務局以「鳳山體育園區整體設施及景觀改善工程」、「海洋文化及流行音樂中心建工程（第一標）」及「大樹區行政中心新建工程」等3案獲獎，鳳山體育園區整體設施及景觀改善工程更一舉拿下金質獎。

工務局說，施工品質向來是工程要求重點，鳳山體育園區改善工程在拆除使用率低的設施時，採用壓碎及灑水措施，降低對周邊環境影響，在喬木修剪及新植作業時，完整及專業的配套到位，獲得評審們一致肯定。

水利局在本屆頒獎也大有斬獲，3個獎項分別是「北屋排水改善暨滯洪池公園工程」獲最佳環境文化類、「高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」獲最佳施工品質類、「曹公圳第五期及第六期整治工程」獲最佳管理維護類。

(中國時報)