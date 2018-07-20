山海會香 城隍爺首登太平雲梯

2018年07月20日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

城隍爺首次登雲梯！嘉義市推出「山海戀」主題遊程，經由布袋港航運串連台灣與澎湖，今年已推出旅遊商品，嘉義市和澎湖縣城隍爺19日攜手為「山海戀」代言，在嘉義縣梅山鄉太平村三元宮三官大帝陪同下，登上海拔1000公尺的太平雲梯，嘉義縣市及澎湖眾神結合觀光與宗教「山海會香」，行銷地方觀光。

昨日上午嘉義市長涂醒哲、嘉義縣副縣長吳芳銘、澎湖縣副縣長林皆興和3座宮廟執事在太平雲梯入口處廣場熱鬧舉行「山海會香」，對帶動3地宗教觀光商禨和促進文化交流加分不少。

城隍爺和三官大帝神尊在涂醒哲、吳芳銘、林皆興護持下，由范謝將軍開路，登上太平雲梯，「神明走雲梯」吸引許多遊客好奇的眼光，手機猛拍個不停。吳芳銘表示，嘉義跟澎湖都有北回歸線經過，也擁有非常豐富的歷史文化及多元的生態，跨域整合3地的旅遊資源，讓民眾遊程更精采。

「記得來嘉義，還要去澎湖，嘉澎湃」涂醒哲笑說，情侶或夫妻可以來趟「海誓山盟」的旅行，2人3地5日遊，對增進感情很有幫助，也期待未來山海戀套裝旅遊能成為旅客必選的行程。

嘉義諸羅和媽宮城隍廟都是超過200年以上的廟宇，「山海會香」促成嘉義市和澎湖縣兩城城隍廟跨海締盟，為宗教觀光立下重要里程碑，更打造「山海戀」主題遊程，帶動嘉義縣市和澎湖觀光產業，提供遊客多元選擇。

(中國時報)