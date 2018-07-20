墾丁家扶募款吃緊

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中國時報
／屏東報導

墾丁近年負評連連，不僅重創地方觀光經濟，民間社福團體的募款、募資也連帶受影響，位在台26線上的屏東家扶中心恆春服務處感受尤深，往年不僅有遊客跑進服務處捐款捐物資，還有遊覽車司機會蒐集全車人的發票拿進去捐，但今年幾乎為零。

恆春服務處督導張志勝指出，他在恆春服務2年多，今年之前遇過許多有趣的捐款或捐物資趣事，因服務處醒目的位子讓許多善心遊客都會走進來「行善」，除遇過司機捐一疊發票外，去年還有一群年輕旅客提著一袋物資衝進來說要捐助。

他說，這些最美的風景協助中心許多，也幫到不少弱勢家庭，但去年墾丁負評連環爆後，不僅遊客大幅下降，有間接影響「募資」，今年走進服務處的遊客幾乎為零，「遊客募款」也較往年少了1/3，不過這是大環境的問題，他們仍會努力去募。

而除遊客量衝擊外，年改政策也有影響。張志勝說，在恆春等偏鄉地區少有大企業會大筆金額資助，轄內受助的344戶、588童幾乎多靠軍公教等人長期穩定的小額捐助，而年改上路後，這類捐款有暫緩的趨勢，影響也不小。

他強調，往年大家多以認養人為捐助方式，每月捐1000元給特定對象，也許這對目前的經濟狀況來說有點吃力，所以建議改以「助養人」方式，每月只需捐300元，沒有特定人、一樣幫到需要的人。

(中國時報)

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