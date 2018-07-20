百年牽水狀文化 依古禮挑飯擔祭祖

雲林縣口湖牽水狀文化祭開跑，村民依古禮挑飯擔祭祖。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣口湖鄉牽水狀文化祭19日在下寮萬善爺廟舉辦「挑飯擔祭祖儀式」，當地民眾依百年前傳統挑飯擔至廟裡祭祀，晚上並為173年前因水災罹難的先民進行「千人點燈萬人塚」祈福儀式，極具特殊性與歷史意涵，更是世代文化的傳承場域。

口湖與四湖地區於清道光25年（西元1845年）發生大水災，數千人喪命，民眾為超度先祖亡魂，每年農曆6月7、8日均舉辦盛大祭典，包括蚶仔寮萬善祠和金湖萬善爺廟的「牽水狀儀式」，以及下寮部落萬善爺廟的「挑飯擔祭祖儀式」。

口湖鄉與四湖鄉14聚落的民眾，19日依古禮以步行方式，扛著裝有三牲四果的飯擔走到下寮萬善爺廟廣場，將祭品置於供桌焚香祭拜，遙祭當年受難的祖先，再由廟方人員進行超度法會。

雲林縣長李進勇、文化處長林孟儀表示，「口湖下寮萬善同歸塚」在2006年公告為縣定古蹟，是見證173年前水災侵襲雲林沿海的重要文化資產，20日還有金湖與蚶仔寮部落的牽水狀儀式，邀請大家前來體驗與認識充滿慎終追遠精神的牽水狀文化。

「萬善同歸牽水狀文化維護協會」指出，下寮萬善爺廟旁保有300餘個小型墓塚，埋著罹難先人的骨骸，是其他萬善爺廟所沒有的，這些小型墓塚見證清朝時期台灣西部水難歷史，另有金湖港口施放水燈普度水中亡魂。

(中國時報)

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