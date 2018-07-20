高雄3大醫院 癌科人才爭奪戰

2018年07月20日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄每年新發癌症病患人數上萬，各大醫院除了斥資擴增設備，高醫日前宣布乳癌權威侯明鋒出任代理院長，專攻乳癌意圖明顯，高雄長庚、義大醫院也互相挖角上演搶人大戰，罕見3名主治醫師同時異動，宣告癌症治療已成兵家必爭之地。

據國民健康署資料，高雄長庚2015年有6272位新發癌症個案、高醫本院3532人、高雄榮總3582人、義大2758人，均逐年增加，為提升癌症治療品質，各院投入鉅資建置硬體設備，義大3年前啟用癌治療醫院，高榮則以乳房攝影檢查儀器精良著稱。

高雄長庚斥資50億新建的質子治療中心10月29日將正式開幕，啟用全台第2部高端質子治療機；而高醫最近高層異動，乳癌權威侯明鋒任代理院長，醫界解讀未來高醫在乳癌方面也將投入更多資源。

另一方面，高雄長庚血液腫瘤科前主任饒坤銘被挖角，將任義大癌治療醫院副院長，他主管高長血腫科期間，領導癌症中心發展至每年新發病患數南台灣第一，義大延攬他進團隊，凸顯搶進癌治療領域企圖心。

而另名專長婦癌、頭頸癌的高長醫師謝孟哲也將轉至義大服務，有趣的是，6、7年前從高雄長庚轉至義大的腫瘤科醫師唐曄則將回鍋高長，兩院「你來我往」，較勁意味十足，因高雄癌症專科醫師一般鮮少流動，突然有3人換跑道，引發議論。

醫界分析，醫學中心每年需下轉2％門診量到地區醫院、診所，相較之下，急重症較不易下轉，尤其癌症病人醫療成本高，自費新藥也有利潤空間，且隨著癌症存活率提升，更需要醫療團隊長期追蹤，癌治療的比重勢必越來越高。

(中國時報)