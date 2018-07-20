議員踢爆 柯P愛徒當黑官

台北市長柯文哲（左）的愛徒、社會局長許立民（右）8月將歸建台大醫院，北市議員質疑許的任用程序有瑕疵。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲愛徒、社會局長許立民7月底借調期滿，將回台大醫院述職，原本相關人員均否認是因程序出包才緊急結束借調。不過人事處19日坦承，許立民去年12月借調至今8個月間，市府並未發公文給台大醫院，只有口頭協調；議員汪志冰諷刺，管中閔合法擔任獨董，只不過事後補公文就被打成是違法，許立民連公文都沒補，這才叫誇張！

口頭協調未補公文

議員洪健益昨在議會質詢指出，台大醫院醫師可借調到市府3年，許立民第1次借調2年，第2次再延展1年，借調期到2017年12月25日止，兩次市府都有函文台大醫院，並獲得對方同意；但去年12月25日展開第3次借調，至今8個月間，人事處並未行文給台大醫院，程序明顯有漏洞。

人事處副處長林錦慧坦言，第4年借調回任時間是由許立民與台大醫院「自行協調」，人事處有協助溝通，但確實沒有公文，因為還在等他們協調回任時間。

議員嗆一定要究責

洪健益聽聞痛批，等了8個月還在等，這過程完全沒有商調機制，沒有台大醫院同意的公文，雙方更未壓借調時間點，完全是黑官任命，難怪人事處講不清楚，根本是怠忽職守。直批，許根本是「黑官任命」。

「這是史上最大人事烏龍！」國民黨議員汪志冰痛批，台大醫院也是公務系統，單純一件人事案竟能出包到這種程度，她質疑，許立民借調沒有商調函，這段期間是合法的社會局長嗎？他簽的公文、用的官印還算數嗎？

她諷刺，管中閔擔任獨董，只不過事後補公文就被打成是違法，許立民連公文都沒補，整個環節都脫鉤了，現在發生事情大條才急踩剎車，後續一定要追究相關責任。

(中國時報)

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