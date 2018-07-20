捷運機廠徵農地 龍埔里抗議

2018年07月20日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

三峽龍埔里自救會19日赴新北市府抗議，批評新北市府為了興建捷運機廠強徵農地，舉辦公聽會卻不通知地主，根本是黑箱作業；城鄉發展局表示，目前說明會只到捷運路線階段，還不到自救會陳情的機廠及LB05站用地，未來變更都市計畫後將公開展覽並通知地主。

「農地農用，反對徵收，三鶯捷運規劃不當，反對黑箱。」龍埔里自救會代表王晨翔19日率陳抗民眾到市府大呼口號，他表示，過去政府推動國家教育研究院、桃園區農業改良場台北分場、三峽都市計畫及北大特區都市計畫，每次都強行徵收龍埔里農地，再加上這次三鶯捷運機廠及LB05站工程，已經是歷史第5次徵收，「根本是強取豪奪我們的家園。」

第5次強取家園

王晨翔批評，自救會反對政府黑箱作業，市長朱立倫曾承諾會公開平等的協商龍埔里開發事宜，但6月28日的公開展覽、7月18日的三鶯捷運系統工程公聽會，卻故意略過自救會成員，未來「三峽都市計畫第三次通盤檢討」若通過，龍埔里農地將被徵收，若再繼續推動「麥仔園都市計畫」，將使龍埔里家破人亡。

地主陳心婕也說，捷運工程局近來召開公聽會，但包括她在內的地主卻沒收到通知，捷工局以目前只針對捷運路線為由搪塞，根本是罔顧地主權益，希望把青山綠地留給子孫，不要徵收農地。

三峽案仍在審議

城鄉局副局長江志成表示，麥仔園計畫2年前就暫緩實施，捷運公聽會因未涉及三鶯線機廠及LB05站，目前三峽通盤檢討案仍在審議中，未來一定會依法公開展覽並通知地主。

城鄉局綜規科長李擇仁出面收下陳情信，承諾一定會把自救會訴求反應，未來也將請有決策能力的市府人員與自救會見面。

(中國時報)