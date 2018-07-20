彰化鐵路高架化 參選人過招

2018年07月20日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣百里侯爭霸戰交手過招，國民黨縣長參選人、立委王惠美19日拋出彰化鐵路高架化不能等的選戰第一彈，籲求行政院納入「前瞻2期」；縣長魏明谷強調，彰化鐵路高架化的列車已啟動，年初行政院長賴清德宣布核定386億元經費，採4線軌也是全國最高規格。

王稱不能再等20年

王惠美指出，前瞻基礎建設第2期預算核定在即，彰化鐵路高架化應要納入，前瞻計畫是匡列的特別預算，得在8年內完成，但彰化鐵路高架化是排在2022才做的工務預算，屆時變數大，彰化人不能再等20年。

魏指核定386億經費

王惠美說，彰化鐵路高架化能縫合彰化市，讓受限已久空間得以解放，台中就是有了特別運算，投入捷運等工程越來越繁榮。

對此，魏明谷表示，上任後就將彰化市鐵路高架化列入優先重大建設，拜會交通部積極爭取，行政院長賴清德年初親自到彰化宣布核定386億元經費，彰化鐵路高架化的列車已經啟動了，納入前瞻「軌道」計畫，還有台中捷運延伸到彰化、田中高鐵銜接台鐵田中車站的軌道支線等。

魏明谷指出，說高架化8年內執行完成，並不務實，彰化市位於鐵道山、海線交接，工程龐大複雜，牽涉到工務、機務段遷移、扇形車庫和鐵道宿舍群的規畫鐵道文化園區等，縣府正推動彰化火車站特區和鐵路高架化沿線的管線調查，透過都市更新，將彰化市舊城區重新翻轉。

(中國時報)