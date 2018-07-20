蘇煥智批天龍濕地法 逼死北門郡漁民

2018年07月20日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市北門等3區近1萬1000公頃土地，在《濕地保護法》施行前5天被公告為國際級與國家級濕地，依法無法進行新增養殖魚塭、傳統捕撈等經濟發展。無黨籍台南市長參選人蘇煥智19日痛批，政府違反行政程序宣判北門郡漁民生計及地方發展死刑，還指連署的黃偉哲應負責。

違反行政程序 應屬無效

蘇煥智指濕地保護法2015年2月2日開始施行，但內政部卻於施行前5天，將北門、七股、將軍等3區近1萬1000公頃鹽灘地及離岸3浬的沿岸海域，以及數百公頃的私有地，公告列為國際級及國家級濕地。其中，北門區61號公路以西到蘆竹溝，目前幾乎都是私有魚塭地。

蘇煥智表示，被列入濕地保護法的土地，依法不能進行傳統捕撈、新增養殖魚塭、3海浬內不能捕魚、搭蓋農舍工寮及新設生態旅遊服務設施、綠能建設，甚至連水利設施都要環評，嚴重影響地方發展；內政部在法令生效前5天公告，明顯違反行政程序基本法的大原則，應屬無效。

指賴揆、黃偉哲 應負責

蘇煥智還將矛頭指向民進黨台南市長參選人黃偉哲，指修法時黃連署邱文彥提出的限制版本，應對3區受惡法限制影響生計負完全責任。至於前台南市長賴清德當時作為父母官，為何不替地方發聲，任令沿海地區土地被判死刑？也是有虧職守。

蘇煥智等人更籲賴清德及黃偉哲應為他們的失職道歉；且賴已升任行政院長，民進黨在立法院也是完全執政，應停止濕保法不合理的限制，並盡速推動修法。

黃澄清 未限制漁民生計

內政部營建署回應說，濕保法係以「明智利用」為核心精神，針對各濕地不同特性，因地制宜訂定保育利用計畫進行實質管制，並尊重民眾從來之現況使用，因此漁民工作財產權益不會受損。

黃偉哲團隊發言人郭國文也強調，黃偉哲當年簽署版本的立法理由，有明定重要濕地得為從來之現況使用，並無蘇前縣長所指控的各項限制漁民生計及地方發展事項。

(中國時報)