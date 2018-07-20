人事處澄清 任免一切合法

2018年07月20日 04:10 中國時報 張潼 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲心腹、社會局長許立民以借調期滿為由，7月30日要離開市府返回台大醫院任職，但19日爆出他從去年12月25日至今都無人事處借調公文，「是當黑官」。但北市人事處強調，不影響許的局長職權，屬「合法但不常見」狀況；台大醫院解釋，許去年底借調期屆滿後，進入申訴階段，現申訴期到，許決定返回醫院工作。

台大醫院發言人王亭貴解釋，許立民第2次展延借調截止日是去年12月25日止，當時銓敘部有疑慮，在協調會中針對保障公務人員權利的不同見解，做出暫時的解決方式是辭去醫生職務、進入半年申訴過程；也就是說，許等於去年底借調期滿已辭去台大醫生一職，專任台北市府社會局長；半年申訴期到了，台大、許立民、銓敘部三方經半年協調，擔任局長與醫生只能二選一。

柯文哲昨早受訪時表示，自己是台大醫學院教職，許是台大醫院公職，這些程序、問題「很複雜」，他55歲離開台大醫院到北市府都覺得很難適應，常晚上做夢都夢到回醫院，所以對40歲的人（指許立民）來說，要決定當公職還是放棄醫學，衝擊很大。

至於黑官問題，北市人事處專委郭國塏指出，首長與原單位協調延長借調後，就會由人事處發文，「走完借調完整程序」；但許立民的借調去年底期滿後，協調遲遲沒有結果，所以沒有發文。郭國愷表示，因為局長是由市長任免，只要有任免命令，並不會影響局長職權，所以沒有「黑官」、「追回薪水」的問題。

(中國時報)