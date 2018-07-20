侯訪徐耀昌 相約一起當選

2018年07月20日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

國民黨新北市長參選人侯友宜19日抵苗栗進行城市交流，縣長徐耀昌陪同到三義體驗全國首座Rail Bike，2人互相加油拉抬士氣，期待11月24日，要一起共慶勝選。

侯友宜體驗舊山線鐵道自行車，大力稱讚沿途風光，並表示歷史文化的解說讓他更了解苗栗三義，盼未來新北市也能像勝興車站發展的觀光模式，利用台鐵無用的舊鐵道八斗子到深澳鐵道路線，比照辦理海洋版Rail Bike。

他說，發展嶄新的觀光，希望能規畫出沿著海岸慢慢騎乘自行車，還能同時欣賞碧海連天絕美景致的觀光產業，一行人隨後轉往苗栗市香火鼎盛的玉清宮參拜，祈求參選順利，他表示，一定會帶著關公的力量，讓新北、苗栗甚至全台灣的正派力量屹立不搖；來到公館仁安社區關懷地點，和長輩共餐，閒話家常。

侯友宜表示，看到徐耀昌推動許多政策，相當值得學習交流，新北市有超過65歲的老人高達50萬人，盼未來能仿效苗栗在偏鄉建設幸福學院，讓銀髮族能和孫子一起到校學習，希望也能在新北市推動更完善的在地安養並促進世代融合，營造幸福、和諧社會。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌18日提到將增加警察加給，侯表示，提升警察待遇是他一向不變的政策，且提升最多次的還是在他警政署長任內。

徐耀昌表示，與侯友宜為多年好友，侯造訪苗栗除了幫他加油打氣外，更是相互交流學習，一起成長，盼未來能連任順利，繼續為民服務，並發展觀光、老人福利與教育等，讓鄉親獲得最好的照顧。

(中國時報)