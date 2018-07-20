母雞小雞聯手 青年連線挺聖

破除不合傳聞，國民黨桃園市長參選人陳學聖（右二）與主委楊敏盛（右一）握手。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨近日「換聖」風波不斷，市議員黃敬平、梁為超與陳美梅率領其他7位市議員參選人成立「KMT青年問政連線」，以「年輕世代、攜手向前」支持主委楊敏盛、力挺陳學聖，10人強調「母雞、小雞一起合作」，要拚重返執政。

「希望今年12月25日之後能被10位議員質詢，我會好好準備接招，也希望當選後在各局處安排2位30歲以下年輕人當祕書」、「國民黨一定要栽培年輕人！」陳學聖說，樂見年輕人踴躍參政，他邀集青年問政連線成員擔任他市長選舉團隊的各區發言人。

楊敏盛表示，年底選舉是「國民黨香火能否延續重要時機」，希望陳學聖順利入主市府，也期許年輕人前進議會展現抱負，他背負承先啟後使命，希望吸引年輕人加入。陣線召集人黃敬平表示，選舉「並非母雞帶小雞、小雞扛母雞」，而是母雞小雞一起合作，互相拉抬曝光度。

八德區市議員參選人朱珍瑤說，八德區20年來沒有新人，希望世代交替讓青年接棒，未來將加強網路服務，山地原住民區簡志偉表示，山地容易被忽略，但新人勇於從政，就有機會改變。

KMT青年問政連線由中壢區梁為超、平鎮區黃敬平共同發起，邀來桃園區現任議員陳美梅以及龜山區聶哲淵、八德區朱珍瑤、蘆竹區張桂綿、楊梅區涂權吉、龍潭區林昭賢、觀音區江承洲、山地原住民區簡志偉7名新人參加，平均年齡約40歲。

(中國時報)

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