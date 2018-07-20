饒慶鈴 劉櫂豪 跑豐年祭搶票

2018年07月20日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

劉櫂豪（左）搶原住民票，豐年祭忙趕場。（劉櫂豪服務處提供）

炙熱的盛夏，台東原住民豐年祭也在各部落登場，7、8月總計有140餘場，由於原住民選票在台東占1/3強，每逢選舉是兵家必爭之地，今年底五合一選舉，各參選人紛紛現身豐年祭搶票，有時一天要趕好幾場，台東地形狹長，參選人在酷熱中南北奔波，選情也隨著熱情的豐年祭升溫。

台東縣縣長選舉人數約18萬人，其中山地原住民約1萬多人，平地原住民4萬多人，總數約6萬人，占台東選舉人數1/3強，可說是決定輸贏、兵家必爭的大票倉。

2014年黃健庭以五星縣長之姿競選連任，與劉櫂豪2度對決，黃在台東市的得票數尚輸給劉118票，所以鄉鎮的原住民選票可說是黃致勝關鍵。饒慶鈴這次以固守原住民選票為首務，在本月14日的超級豐年祭當天，她寧願捨棄國民黨中央黨部的聯合造勢活動，連趕10餘場豐年祭，選擇「與族人同在」，不無道理。

原住民部落過去屬藍營鐵票區，綠營幾乎難越城池一步。劉櫂豪4度叩關縣長寶座都在部落前跌跤，但長期以來一步一腳印、深入部落與原住民搏感情，爭取部落建設也不遺餘力，加上部落自主性提高，藍營鐵票已略有生鏽，劉櫂豪14日就南北奔波跑了14場豐年祭。

原住民選票除了是台東縣長參選人致勝的關鍵以外，包括縣議員、鄉鎮市長、里長、代表也都希望在此大票倉中挖到更多的票，今年夏天的豐年祭遇上年底的選舉，因為眾多參選人穿梭其間，多了選戰的煙硝味。

(中國時報)