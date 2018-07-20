柯P反擊「做牛做馬公僕」

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中國時報
、楊佳穎／台北報導

台北市長柯文哲深受年輕世代支持，監委陳師孟昨指出，「柯文哲現象在台灣是反體制現象」，年輕人容易受柯文哲超乎常軌的行事作風吸引，但如果因為反體制而認同柯文哲是滿危險的，因為他沒有中心思想，當領導者風險很大。柯反擊：「我們不是要當國家領導人，我們是公僕，OK？做牛做馬的公僕。」

陳師孟說，因為要反體制而認同柯文哲蠻危險的，因為柯文哲本身沒有中心思想，對統獨有點投機味道在裡面，「有時候講話偏深綠、墨綠，有時候又滿紅的。」陳師孟表示，柯文哲這種是「自走砲」，不受現有規範、沒有政黨屬性，誰都管不到，所以「當領導人風險很大」，因為所有事都照柯文哲自己的意思，愛做什麼就是什麼。

柯被問到是否覺得陳師孟太過針對、甚至是幫獨派「發聲」？柯文哲表示，人生是苦海，能讓人民過好一點生活就過好一點生活，他這個人不是有很強烈意識形態，而且當醫生這麼多年，他常常說人生苦海，所以舉手之勞可以幫助人家就幫助人家，讓大家過高興一點過生活就好了。

外傳離開柯市府的首長蘇麗瓊、李文英、簡余晏打算組「復仇者聯盟」幫姚文智選舉，柯文哲會不會害怕？柯說，不會啦，不要把政治搞得這麼肅殺。

近期接連有民調指向國民黨北市長候選人丁守中，與北市長柯文哲的支持度差距持續擴大。對此，昨日丁守中被問到外界認為他欠缺個人魅力時，他笑稱，這部分會再加強，「大家久了了解丁守中，就會知道丁守中有另外別的魅力」。

(中國時報)

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