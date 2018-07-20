機捷降價10元 北捷1元也不考慮

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中國時報
／台北報導

桃園捷運今年上半年淨賺2.2億，預計10月全線降價10元，引發熱議。議員陳彥伯19日在議會交通委員會質疑，台北捷運為何不能比照降價？北捷總經理顏邦傑直言，今年光是自償性經費、重置基金就編列52億元，且未來提撥金額會愈來愈高，考量永續經營，目前沒有調整票價計畫。

北捷每天運量高達206萬人次，去年本業虧損2.3億元，靠著副業營收20多億才有盈餘。顏邦傑說，捷運票價是用總營運成本計算，除了人事、維修、能源等成本，北市今年編列自償性經費11億元，加上重置基金提撥41億，加總就要52億，且往後每年提撥金額會愈來愈高。

捷運局長張澤雄補充，機捷整條線建置費用都由中央出資，桃園市府未出資，但是北捷有522億自償性經費，需由地方政府償還。

陳彥伯諷刺，所以桃園根本是譁眾取寵，未考慮到未來重置等所有成本，單憑今年的盈餘就說要降價，這完全是選舉考量，要是依這邏輯，北捷現在也賺錢，何不比照降價？

顏邦傑說，他無法替桃園市回答，不過以北捷每年運量7.5億多人次來算，每降1元票價，就會少7億多元收入，金額非常大。從北捷通車以來公司就沒調整過票價，現在用電子票證還有8折優惠，公司是靠副業盈餘才能維持收入，為了永續經營，不要債留子孫，目前沒有調整票價的計畫。

(中國時報)

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