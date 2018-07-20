質詢前1小時發文 吳音寧挨批挑釁

台北農產公司總經理吳音寧19日在財建部門質詢前1小時於臉書貼文。（陳燕珩翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧先前表態不到議會備詢，她19日在財建部門質詢前1小時於臉書貼文，稱不來備詢是「遵守法規」，還附上動畫闡述想法，讓議員氣得痛批，吳音寧此舉是挑釁議會，無視市長和議長的裁示；產發局長林崇傑也認為，吳其實沒必要發文。

吳音寧在臉書發文指出，北市府投資北農股權占比22.76％，依法她可不必到議會列席備詢，不該因人設事，「攸關體制，我會遵守法規。」吳音寧缺席引發諸多議員不滿，徐世勳指她此舉是挑釁議會；汪志冰、戴錫欽也質疑，吳說會去財建委員會報告，財建部門質詢卻不來，這什麼邏輯？財委會召集人鍾小平更怒批，吳音寧踐踏議會監督權，這月31日安排財委會工作報告，他會請吳別來了，直接辭職，否則委員會也不審預算。

市場處長許玄謀強調，市府有致電、發公文給北農，請吳音寧到議會備詢，但看臉書發文的意思，「她似乎是在遵守她認為的法令。」林崇傑則說，不知道吳發文的目的，但他認為「沒必要做這些動作。」

不過，民進黨議員李慶鋒質疑，北市府也有投資富邦、桃捷、台電公司，股權和北農一樣未過半，難道市府會請這些公司總經理來備詢？他向林崇傑喊話，沒備詢義務的人本就不用來，不要因部分議員壓力就發文請吳備詢，「官員心裡要有一把尺」。

(中國時報)

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