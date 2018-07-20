漏油超標3.3倍 澎縣府罰中油650萬

2018年07月20日 04:10 中國時報 陳可文 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

中油澎湖湖西油庫漏油事件沸沸揚揚，19日環境汙染檢測報告出爐，證實地下水總石油碳氫化合物濃度超標3.3倍，澎湖縣政府立即公告廠區為「地下水汙染控制場址」，並依法裁罰650萬元；經濟部長沈榮津表示，已要求中油一周內提出檢討報告，不能欺瞞，後續分層懲處沒上限。

漏油事件爆發當日，縣府環保局第一時間進行採樣，進入油庫抽取監測井地下水，空運遞送台灣檢驗所檢測，19日報告結果出爐，廠內地下水居然超標3.3倍，環保局立即公告湖西油庫廠區是地下水汙染控制場址。

關於中油自行評估汙染範圍約0.8公頃，即以漏油的16號油槽為中心半徑100公尺內，環保局表示不再採信中油提供的數據，所有資料都以縣府調查的檢測結果為準。

環保局19日再次前往油庫鑽探4口監測井，分別於廠內1口及廠外3口，持續進行土壤及水質檢測，並將抽測範圍擴大增加1倍，延伸至周邊住宅區及民用水井，工務處列管的公設、私設水井也納入抽測範圍。

縣府震怒，全案依違反土壤及地下水汙染整治法裁罰50萬元，另漏油隱匿未通報裁罰600萬元；另相關補償、整治等費用要求中油全數負責，即日起若中油整治未達進度，也將依法進行連續處分，相應數據及調查結果一併送檢調偵辦。

(中國時報)