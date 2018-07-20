2018年07月20日 04:10 中國時報 趙春山

陸委會主委陳明通訪問美國，18日以「民主自由是發展兩岸關係的重要基石」為題，在一場國際研討會中發表演講。這次陳明通的美國之行具有下列幾點重要意義：首先，這是蔡總統就任以來，政府大陸事務部門的主管首次前往美國訪問，可以就美國的兩岸政策與台美關係取得第一手訊息，並可直接與美國官員及智庫人士進行交流；其次，由於此行恰在連習四次會之後，陳明通不但可以藉此做出回應，並可進一步詮釋蔡政府的最新大陸政策動向。

陳主委也是長期研究中國大陸問題的「陳教授」，因此，他演講的內容也不完全是「政令宣導」，其中若干部分也反映了他的學術觀點。例如，他的全篇演講就有兩個值得注意的重點：第一，他是從1949年政府遷台後形成的兩岸分治，而非使用「國共內戰」的字眼，來描述今天兩岸特殊關係的歷史源頭。我們認為，陳主委是在刻意洗刷民進黨的「台獨」形象，意圖把台灣與中華民國做有機的連結，以凸顯民進黨也是這個歷史脈絡下的一個組成部分。第二，陳明通是民進黨政府官員中，首位在西方人面前指控列強壓迫中國，並把它視為「整個民族沉痛的集體記憶」。言下之意，如果台灣不自外於中華民族，則陳的說法就隱喻了台灣本身也是這段歷史的受害者。

針對蔡政府的大陸政策，陳明通特別就蔡總統提出的「維持現狀」做了進一步的詮釋。陳明通過去就曾提出「納許動態均衡」的概念，來說明「維持現狀」的意義。他認為，兩岸關係必須跳脫以往「扈從」或「抗衡」的舊思維，也就是在美中台的三方賽局平衡中，建立新的互動模式。當然，這樣的說法曾在兩岸學界引起爭議。

陳明通以台灣的民主制度和價值來說明台灣戰略的重要性，並以此對比中共的極權專制。雖然陳也認同大陸經濟發展的成就，但他卻引用習近平在「十九大」報告的用語，強調中國大陸目前存在的社會矛盾，認為中共的制度不能解決社會問題。陳明通對中國大陸內部問題的觀察，恐怕難以獲得對岸的認同。

涉及眾所關注的「九二共識」問題，陳明通在演講中避而不談，只是重複蔡總統在520就職演說中的說法，即根據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關法律處理兩岸事務，並尊重1992年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知。

最後，針對台美關係的部分，陳明通不忘強調台美之間共同的民主價值與信念，以及對區域戰略安全的共同利益，並藉此感謝美國對台灣的支持，也希望美國反對陸方片面改變現狀。

陳明通是「有備而來」，也就是希望透過他的這篇演講，來傳達民進黨政府期待與對岸改善關係的訊息。至於對岸能否感受陳明通的誠意，在「不涉政治前提、不拘形式與不限地點」的情況下，與蔡政府進行對話與溝通，最後恐怕得像大陸國台辦主任劉結一所說的，必須要「聽其言、觀其行」了！（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)