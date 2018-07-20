真正挨打的原因是觀念落後

2018年07月20日 04:10 中國時報 胡海鷗

有個偉人非常深刻和富有遠見卓識地指出，落後是要挨打的。但中國人卻把它誤讀成經濟落後是要挨打的，於是拚命努力，不管三七二十一把經濟搞上去，即便透支環境、淪喪道德、敗壞人心也在所不惜。殊不知真正挨打的原因並非經濟的落後，而是觀念的落後。所以要避免挨打必須觀念更新，否則，不僅再高的GDP都阻擋不住挨打，甚至GDP也要付出大幅滑落的慘重代價。

當年在八國聯軍打進大清時，中國GDP占世界的分額還相當之高，如果不是義和團燒教堂，殺傳教士和教民，以及慈禧的顢頇昏聵，向全世界開戰，就怎麼也不會落到挨打這一步。同理，中國GDP已經世界老二了，如果不是中興缺乏契約精神違背協定，向伊朗、北韓出口違禁物品，美帝國主義吃飽了撐著，要找碴來制裁你。甚至鴉片戰爭都有我們的觀念落後問題，固然英國鴉片商人罪大惡極，他們用鴉片來破壞中國經濟，荼毒中國人民，但是，沒有需求就沒有供給，出產在印度和斯里蘭卡的鴉片在當地沒有市場，到中國來卻能讓那麼多人吞雲吐霧，把國家搞到生死存亡的邊緣，根本原因就在於中國人自己有好這一口的觀念。更不用說，在後期的許多交涉中，官員們觀念落後，臭棋昏招疊出，錯失了太多避免挨打的機會。可見，導致挨打主要是觀念的落後，人先自辱而後他人辱之。甚至觀念落後所拉高的經濟也會像流星一樣滑落。

現在人民幣發行數量之多，名列世界前列已經沒有疑義，它對於推動中國經濟的高速增長確實功不可沒，但是，這樣的增長方式既不可持續，又後患無窮。這個論斷只需以美國操作的簡要對照即能證明。美元的發行無論是絕對量，還是比較GDP的相對值，都遠遠不如中國，這就決定了他們經濟增長時，貨幣供給不變，商品量相對貨幣量多了，價格下跌。同時，經濟熱度推高勞動和資金成本，企業家利潤空間收窄，經濟就要調整。而要保持經濟繼續上升則只能降低成本，於是他們在研發和創新做足文章，所以美國經濟能小幅波動上行。

中國經濟上升，貨幣發行也增加，商品價格不下降，工資和資金成本上升緩慢，企業家利潤空間不收窄，或者收得相當有限，經濟勢必一路狂奔至過熱；然後是泡沫被刺破，經濟深幅調整，前期成果可能被抹去，百姓福祉將相當有限。更麻煩的是，這樣的經濟增長大有練葵花寶典之嫌。既然企業可從貨幣供給增加中獲得好處，他們為什麼要耗神費力地降低成本、搞研發創新？結果我們不僅搞不出晶片，而且其他核心部件也都只能依靠進口，於是創新研發能力被自宮了，經濟也只剩下重量而沒力量，只有體積肥大，卻沒有內涵的強大。

其實世界上觀念落後的國家多的了，如果能夠韜光養晦，則也可避免挨打。但如果還要走到世界舞台的中央，規畫世界經濟的路徑，這就幾乎是叫人家來打了。當然固本之道在於觀念更新，就是要融入世界價值體系中，讓人家認可和接受你。很難說，現在世界的價值體系就一定是先進的，但它畢竟先行很多年，並且被世界普遍接受，你要超越很難；或者即便被你超過了，人家不理解你的新理念，仍然會把你當另類來排斥和擠兌，你就有被打的風險。譬如，中國的一帶一路戰略，無論從理念的創新和對世界的資金支援上都有很多可圈可點之處，但是，人家並不完全理解和接受，於是這個戰略的實施就會遇到許多障礙，先期投入資金就有難以收回之虞。這實際上也是種被打，只不過文明得看不出劍拔弩張而已。

融入世界價值觀體系就是不喊新口號，接受普世價值，並有構建相應的國內制度，人家才看得懂你、相信你，而不是心懷疑慮地揣測你、提防你。這才能在不受外來封鎖和打壓的條件下悄然崛起。反過來，在未成氣候之時就大喊大叫，高舉截然不同的旗幟，則勢必會遭遇各種形式的打擊。可見，追隨而不創新是保持觀念不落後、不被挨打的重要方式。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)