看清美國國會挺台的虛妄

2018年07月20日 04:10 中國時報 胡勇

美國傳統基金會和台灣民主基金會在華府合辦「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會，除了陸委會主委陳明通備受矚目的開幕式致辭，還邀請了美國重量級的議員、官員和學者到會演講。某些美方政治人物的挺台言論迎合了部分台灣人的心理，獲得掌聲無數。相比之下，美國政府官員的謹慎表態和一些美國學者的理性聲音，其實更值得傾聽。

美國國會著名的「友台派」議員、眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席泰德‧約霍在發表演講時宣稱，美國國會將繼續做台灣的「制度性守護天使」，要糾正國務院將「青天白日滿地紅旗」從其網站撤除的錯誤做法，並持續擴大台灣在美國政策中的存在。

泰德‧約霍最後強調，除非中國發生巨變，否則「一中一台」是保證台灣繼續存在下去的唯一解決方案。「習近平成功地讓香港正在變成一個中國的城市，我不打算讓他把台灣變成另一個海南島。」此言一出，現場氣氛瞬間達到高潮，演講結束後更有聽眾競相與約霍握手合影。

同樣是「友台派」現任國防部負責亞太安全事務的助理部長薛瑞福的表態，顯然就要比約霍謹慎得多。儘管薛瑞福在演講中也傳遞了諸多挺台信號，包括暗示美國航母有可能未來再次通過台灣海峽，但他也強調美中之間是競爭而不是敵對關係，美中軍事交往仍在推進。當被問到台灣是否參加或成為環太軍演觀察員、未來是否有計畫使美艦通過台海常態化、以及《台灣旅行法》生效後美台軍方高層是否有互訪計畫等敏感問題時，薛瑞福沒有直接回應。

一個放嘴炮，一個打太極，到底哪個更靠譜？答案其實不言而喻。美國國會兩院有500多名議員，幾乎每一名議員都可以對台灣問題高談闊論而不必對政府的政策負任何責任。比如，美國眾議員羅拉巴克上個月就曾提案要求川普政府著手準備恢復與台灣的邦交。當然，台灣也只是聽聽而已。薛瑞福代表美國國防部，必須對自己的一言一行負責，因此即使一些台灣人聽薛瑞福的話感覺不夠過癮，但也明白這就是美台關係的現實。

美台關係到底有多現實？一些美國學者發出了理性的聲音。有人指出美國在台海實施的是雙重遏止，既要阻止大陸對台灣武統，也要提防台灣有恃無恐，總之美國不想被捲進台海衝突，因此刻意在關鍵問題上含糊不清。有人提醒美台關係雖然密切，但美台並非條約意義上的盟友，因此台灣不能對美國寄予不切實際的期望。有人透過最近的北約峰會發現，美國連對正式的盟友履行保護義務都越來越力不從心，更何況對台灣這個非正式的盟友。還有人認為川普對台灣問題沒有太大興趣，美國國會看似活躍，其實在台灣問題上沒有多少影響力。

總之，美國挺台有相當一部分純屬泡沫，「台灣牌」也不是那麼好打的，稍有不慎就害人害己。有台灣學者抱怨，「大陸霸凌台灣，所以台灣只能求助美國」。兩岸關係和平發展得好好的，大陸何苦「霸淩」台灣？台灣最終還是要回到兩岸關係的現實中來。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)