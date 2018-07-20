台美唱和 無助兩岸緩解

2018年07月20日 04:10 中國時報 湯紹成

美國國防部亞太助理部長薛瑞福說，美國「自由與開放的印太戰略」不是要反對或對抗任何國家，這是具包容性、積極與正面的戰略，而台灣是重要的夥伴。這話是半錯半對，更是唬人帶威嚇。

首先，不論從任何角度觀察，印太戰略主要的目的就是在圍堵中國，否則何勞提出？因而薛瑞福這個美國仇中小角乃睜眼說瞎話，但此言並非毫無代表性，因為川普周圍的仇中角色遍布。再者，台灣確實是美國此戰略的重要夥伴，因為台灣的戰略地位重要，而美國目前也正在積極地打台灣牌，而台方更一味配合，因而使得兩岸的僵局更加悲觀。

先從美國的角度觀察，自從川普總統上台這1年多以來，他的作風已大致可以被理解為：翻來覆去、樹立風格、打破重來與稱霸世界。他這種作為的優勢是他人難以捉摸，代價則是與盟國的互信盡喪。這可由他近日訪問歐洲的言行得到證明，因為他一味地批評北約與歐盟，此乃與以往美國的政策背道而馳。其實他是想瓦解這些歐洲的多邊組織，以便未來美國可以各個擊破，最終稱霸世界。

在兩岸政策方面，由於大陸勢力的崛起，美方至今仍有所節制。但另一方面，美方一些人士正在打擦邊球與走鋼索，比如薛瑞福還提出中方「一中原則」與美方「一中政策」的差異。但美國聯邦眾議員約霍也倡議，美國應面對「一個中國、一個台灣」的現實。雖然這只是他在「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會上所言，但因他在美國眾議院的身分，確實非同小可，這對北京而言絕對難以接受，但這仍要看美方未來的作為而定。

上述這些情勢，都是陸委會主委陳明通訪美的結果。再加上他自己的發言，把當前兩岸關係的僵局完全歸咎於對岸，毫無轉圜的意願，同時更與美方唱和，確實毫無助益兩岸困境的緩解。

對美國而言，台灣只有工具性利益，也就是在美國以台制中的策略中，台灣只是手段，大陸才是目的。目前美中關係屬於對峙與競合的狀態，但只要美國的利益改變，比如2001年的911事件，台灣就立刻成為美國的絆腳石，因為當時美國有求於中國協助反恐，這種變化難以避免，說來就來。相對而言，台灣是大陸的核心利益，這牽動中國的民族情緒以及北京政權的存續，其重要性遠超過美國，因而所準備付出的代價也將難以估計，不得小覷。

本月18日開始，解放軍在東海舉行8天的軍演，若將其範圍向下移百餘公里，就剛好覆蓋全台灣，警示意味明顯。況且北京還發出「勿謂言之不預」的警告，也就是最後通牒、話已說清、仁至義盡與後果自負。這與北京在以往的軍事行動之前的警示相同，比如1960年代的中蘇邊界之戰，以及1970年代的中越之戰，難道兩岸真的要兵戎相見嗎？執政者確實必須審思慎擇。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)