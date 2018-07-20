2018年07月20日 04:10 中國時報 毛嘉慶

各地農產豐收，原本應該是慶豐年的，卻因為政府失能、政務官無心，導致農林漁牧哀鴻遍野，不禁讓人想問：蔡政府說好的出口暢旺呢？蔡英文說的要保障農民獲利的公平交易呢？明明台灣的跨國食品廠又多又強，農委會、經濟部卻連協調企業對農產品進行加工保存、替代銷售的能力都沒有，兩手一攤，讓各類農產品自生自滅。在在都證明，蔡政府對攸關國安的農業並無應變機制，且農業這個產值不高的產業，並不在執政高官的關心範圍內。

民進黨什麼時候最在乎農民？選舉操作動員時；民進黨什麼時候最重視農業？開政見空頭支票時。算算時日，全省被迫擱置在田裡的香蕉、鳳梨、火龍果，也都爛得差不多了，農民心碎了無痕，農委會主委林聰賢不但沒有能力解決問題，被問到若明年還是一樣情況怎麼辦？他竟公然說風涼話：「我和副主委陳吉仲一起去切腹。」若林主委是要宣示負責、隨時可以走人的決心，那現在就好走不送，畢竟光講幹話只會讓農民更生氣。

林聰賢從宜蘭縣長高升中央，誰罩他？乃民進黨宜蘭幫「太后」、新潮流一姊陳菊是也！新潮流在滿朝文武中卡盡了所有資源分配的戰略位置，陳菊、賴清德的呼風喚雨更讓新潮流站上權力高峰。然而，民眾只看到他們在財團、資源分配管道下功夫，卻忽略最早被民進黨洗腦的農友們。從虱目魚滯銷、水利會收歸國有，一直到北農總經理吳音寧事件，農委會拿不出對策回應社會，待農產品議題引爆，林聰賢神隱拗不過後神回：「不覺得我都到產地視察，曬得很黑嗎？」在產銷平衡議題上，林聰賢被抨擊根本沒有存在價值。鳳梨農北上抗議時，他還「見笑轉生氣」說，不知道農民要表達的是什麼意見？

農民真的欠民進黨這麼多嗎？新潮流執政的宜蘭、桃園、彰化、台南、高雄、屏東等縣市，都是台灣重要糧倉，但他們不僅無法協助農業發展，連賴以灌溉的河川水源都長期存在重工業汙染灌溉水源的問題。這些流經農地的河川、排水系統，被各地環保人士譏為「豬血湯」、「牛奶河」、「迷幻綠河」……，新潮流的首長們裝死到底，沒有人需要負責。是的，汙染後的灌溉用水會進入動植物體內，再被勇敢的你我吃下肚。

台灣的農業問題很大，卻只聽到主責官員的幹話不斷，林主委「切腹說」不但不幽默，還應該向全民道歉。就因為看著農產品血本無歸爛在地裡的農民，心頭都在滴血，沒道理還要再承受林聰賢這番輕蔑小丑話語的二次傷害。林主委，您究竟在乎什麼？外界傳言您極關心上千億元的農業信保基金運作、農業再生基金分配，如果屬實，可以政治切腹，讓全民擔任介錯人嗎？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)