讓人直冒冷汗的新內閣

2018年07月20日 04:10 中國時報 主筆室

因應年底選舉，行政院長賴清德趕在民進黨全代會前改組內閣，期望一新國人耳目，拉抬民進黨選情。但新閣才剛起動，多個部會就因發言不當再惹爭議。民調清晰顯示，民進黨在處理兩岸關係、促進經濟發展及執政能力等三大政黨能力特質指標，遠遠落後國民黨，民進黨政府如繼續任由黨政機器動輒爆出深綠主張或爭議性政策，形同自曝「阿基里斯腱」，讓對手得以輕易重創自己；不論面對立法院新會期質詢，或日益逼近的選戰，都將讓支持者冷汗直流。

新任教育部長葉俊榮一上任就對台大校長遴選「卡管」案釋出善意，希望台大重啟遴選過程，並不排除管中閔再次參與遴選，但次日就有「黨政高層」放話，重啟遴選必須排除管中閔。葉部長與「黨政高層」前後不一，無助爭議的化解。果然，挺管學生譏諷「葉教授」是「新一代幹話王」，台大校長遴選委員會發言人袁孝維則希望葉部長依法行政，尊重大學自治的精神和遴選委員會的決議，盡速聘任管中閔教授為台大校長，卡管爭端的火焰又被點燃。

新任故宮院長陳其南不遑多讓，一上任就拋出「故宮台灣化」政策，他認為台北故宮一直不被認為是「台灣的故宮」，而是「北京的故宮」，故宮應「台灣化」，讓故宮的內在連結回到台灣。但此說法一出，立即引來文化界的非議，批評陳其南「拒絕承認台北故宮」，是意識形態主導專業，「純屬政治宣言」。獨派大老林濁水在臉書批評，依照陳其南的邏輯，如果不把故宮典藏送回中國，然後說這些文物就是台灣化，本土化，豈不是說台灣就是中國，本土就是中原？陳其南的說法真是「詭異」極了。

另外行政院新任發言人 Kolas Yotaka （谷辣斯‧尤達卡）甫上任就被踢爆曾因酒駕遭判刑2個月，由於她堅持使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，希望大家能夠尊重與適應；而且在《原住民族語言發展法》通過後，已清楚定義拼音是原住民族文字，法理上來說也是台灣的國字之一。但她的說法遭網友質疑Yotaka是她父親的日本名，日本姓也有漢字卻堅持不用，再說阿美族是母系社會，為何不從母姓？並且反問「原住民能改用日本名，為何就不能改用中文？」

由於Kolas擔任民進黨不分區立委時，曾在2016年提案刪光「慶祝光復節」預算，指光復節是「痛苦」的開始；並且全力推動修正姓名條例，主張原住民得使用原住民族文字登記姓名，被外界認為是為姓名以羅馬拼音取代漢字開路。而且Kolas還希望原民小學生寫族語、教會裡的聖經也用羅馬拼音書寫，民進黨政府是否準備進一步推行以羅馬拼音改注漢字呢！

台灣民意基金會日前公布「2018台灣政黨形象」民調，再次顯示蔡總統聲望欲振乏力，賴揆也不再是民意寵兒，更值得民進黨警惕的是，雖然在「改革的魄力與決心」、「重視自由與人權」和「重視生態與環境保護」都遠比國民黨獲得更多肯定；然而在「代表一般人利益」和「代表台灣人利益」上，卻幾乎被國民黨追平，只贏4%，這和泛綠營的認知有天壤之別。反觀在「處理兩岸關係」、「促進台灣經濟發展」以及「較具有執政能力」3個影響選舉最重要的指標上，民進黨都落後。尤其是兩岸關係，國民黨以57.8%對民進黨的10.1%，促進台灣經濟發展以40.1%對17.6%，都是壓倒性完勝。更顯著的警訊是，近兩年來，民進黨整體形象已達空前新低，而國民黨整體形象反而提升。

這和民眾認為民進黨重返執政後日益向深綠靠攏有關。蔡總統初上任時一再強調要維持現狀，黨內卻總是在「政治正確」當道的習性下，自主或不自主地滑向操作「去中國化」，連綠營自己都在質問：當初是靠中間路線當選的，為何執政後卻不走中間路線？問題是，民進黨一旦轉向深綠，民眾必然不再相信民進黨會維持兩岸現狀，這將是影響九合一選舉最大的負面因素。

高達3成3民眾認為，台灣非常需要足以取代兩大黨的強大第三勢力，且中間選民已逼近5成；民進黨不能老是在泛綠的同溫層中討拍、取暖，蔡總統和賴揆更應強力整頓，否則老出「幹話王」，年底選情怎能樂觀？若年底選舉民進黨失利，柯文哲勝出，幾乎可以確定，蔡英文最不樂見的2020局面就會出現。

(中國時報)