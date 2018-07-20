國寶發言人

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中國時報
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電台主持人黃光芹貼文批評總統府發言人黃重諺根本不接電話或已讀不回，充斥著雞犬升天的酸味和小人得勢的傲慢。這裡面固然反映著發言人和媒體人互動的關係，但黃光芹的不滿應該是長期累積的情緒，也說明了民進黨政府發言人對媒體的態度，什麼樣的政黨就有什麼樣的發言人。

依照常理，發言人最應該巴結的對象就是媒體人，至少不能得罪。國民黨執政時期，不論是府院到各部會的發言人，不只尊重媒體，和線上記者互動良好，哪裡敢有「傲慢」兩個字寫在臉上？媒體最根本的角色就是扮演政府和人民溝通的橋梁，沒有了媒體，政策如何宣達？

黃光芹舉例李登輝時期的總統府發言人邱進益和胡志強，他們把記者當戰友，雙方培養出「革命情感」，不只他兩人，當年新聞局長邵玉銘也都是半夜接電話，只要記者有問，必答；即使涉及機密，也會做背景說明。這些發言人官不夠大嗎？每位都是在政府部門歷練數十年的政務官。他們就是以交朋友的心和記者互動，即使卸任多年後仍是好朋友。

黃光芹眼中的黃重諺是「不聽、不理、不回、不管、不明、不白、不清、不楚」，而且還嗆記者「我可是國家發言人，為什麼要接記者電話！」不只是傲慢，真的是國寶。

民進黨政府的發言人在政治歷練上和國民黨時代差太多，大多一步登天，正因為如此，才會覺得自己是國家發言人，了不得了！總統府另一位發言人林鶴明還力挺黃重諺是「吃素的佛系發言人」，真是一對國寶。再看看行政院前發言人徐國勇每次的神發言，和現任發言人谷辣斯對酒駕的態度。民進黨還真該多了解媒體和發言人是幹什麼的！

(中國時報)

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