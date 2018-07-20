學學川普 跟著民意轉彎

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中國時報

美國總統川普16日與俄羅斯總統普丁舉行聯合記者會時，稱沒有理由相信俄國曾介入2016年美國總統大選，引發美國國內眾怒，並招致媒體大肆批評。川普17日不得不承認講錯話，改口承認俄羅斯干預美總統大選。川普自從上任以來，行事風格讓人捉摸不定，就算再強硬也會轉彎。而蔡英文政府上台兩年多，不管民意如何反彈還是一意孤行。

蔡政府拒絕承認九二共識，致兩岸原本的聯繫與溝通管道陷於停擺。蔡英文接受法新社專訪時稱，願意在對等、尊嚴、沒有政治前提之下與對岸領導人坐下來談。陸委會主委陳明通訪美時表示「願意在不設政治前提與不拘形式、不限地點下，促成兩岸的對話與溝通，並進行可能的風險管理」。所謂不設任何前提下，就是一個前提，民進黨隔空喊話兩年多，相信結果依舊不變。

第4次的連習會13日在北京舉行，大陸國家主席習近平重申了以往的對台基調，表示堅持「九二共識、反對台獨」的立場不變，亦即兩岸必須在九二共識基礎上才能恢復協商。然而蔡英文及民進黨政府說沒有九二共識的存在，只承認九二會談的歷史事實。在如此情況下，兩岸關係只能繼續緊繃，所有明眼人都看得到的事實，蔡英文與民進黨政府卻置若罔聞。如果蔡政府還是持續以擦邊球方式進行去中國化，與所謂的維持現狀背道而馳，那兩岸關係的改善機會是微乎其微。

過去兩年多來，因為兩岸關係不佳，台灣各行業都受到相當程度的衝擊。觀光業首當其衝，與觀光業相關的行業也是哀鴻遍野。台灣的養殖業是一個明證，虱目魚契作停擺，石斑魚出口到大陸的數量也大減。如今連水果都無法銷往大陸，使農民失去一個替代的市場。可惜的是民進黨政府視若無睹，還是拚命宣傳新南向有多成功。

蔡政府的民調拉抬不起來，除了執政路線沒有變通之外，更重要的是所有的施政都讓民眾無感。當民進黨政府任何官員為政策辯護時，多數民眾認為似乎官員與民眾是生活在一個沒有交集的平行時空。當川普與普丁的會面惹出大麻煩之後，川普自知眾怒難犯，來個道歉大轉彎，重新回到拚經濟的道路上。而蔡英文政府似乎還沉溺在2016年大選狂勝的喜悅中。然而民意如流水，施政好壞與否，民眾心中自有一把尺。蔡政府應學學川普，跟著民意轉彎，否則年底選舉將接受民意的檢驗。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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