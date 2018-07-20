執法者，把良心抬高一厘米

2018年07月20日 04:10 中國時報 吳威志

民進黨全代會蔡英文以「改革，挺下一代」為題發表演說，並以「改革與反改革的對決」、「進步與退步的對決」來定義年底縣市長選舉的意義。

已經執政兩年的民進黨還停留在批判「萬惡國民黨」的政治老路，蔡英文不但對國民黨火力全開，而且全代會宛如黨國體制、宮廷政治一般，一切都是私下喬好的戲碼，似乎沒有人有任何異議，也令人懷疑民進黨黨代表們隱蔽了「政治良心」與「法律良知」。

民進黨掌握行政、立法大權，充滿了剛愎、傲慢。蔡英文的權力影響遍及立法、執法與司法解釋，對制度的破壞也大。民進黨政府以改革之名成立一個又一個的黑機關；一部又一部的法律，遊走在違憲邊緣。

拜讀蔡敬文律師在臉書上引用了德國的「良心 vs.法律」案例，闡釋了在日常生活裡，必須要面對的法律「良心」問題。什麼是「良心的選擇」？尤其是執法時如何踐行「行政比例原則」，以「對人民最小的傷害」，作為「行政行為」衡量的標準。

下面這個德國案例，提供了「選擇槍打不準，亦屬執行命令，無罪！」很好的省思：1989年2月某個煙雨濛濛的傍晚，22歲的東德青年克里斯‧格夫洛伊悄悄翻越柏林圍牆想逃到西德去，結果被東德圍牆守衛英格‧亨里奇開槍擊斃。

1989年底，柏林圍牆被推倒，東西德歸於統一，克里斯成為這堵惡名昭彰圍牆下的最後一名遇難者。1992年2月，開槍射殺克里斯的東德衛兵英格在統一後柏林法庭上受審。法庭判處英格3年半徒刑，不得假釋。

英格律師雖然辯護說「這些士兵只是執行命令的人，他們根本沒有選擇的權利，誰在這個崗位上都得這麼做。」但是法官並未採納律師的意見。審判長西奧多．塞德爾法官解釋說：「這個世界在法律之外，還有良心。當法律和良心發生衝突時，良心才是最高的行為準則。」

法官又說「法律要你殺人，但你明知逃亡者是無辜的，明知他無辜而殺他，就是有罪。身為警衛，不執行上級的命令是有罪的，但槍打不準則是無罪的。作為一個心智健全的人，此時此刻你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務。」

德國西奧多法官的解釋，成了法學界一個珍貴教材與典範。它不僅在提醒法律人，更是在提醒所有人，在別無選擇的情況下，我們都有權力及能力「把自己的良心抬高一厘米的選擇權力」。

哲學家康德在他的墓誌銘中寫下：「有兩件事讓我越想越感到敬畏，一個是在我之上閃爍的辰星，一個是在我心中永恆的道德律。」人們心中有神聖的良知，才是消除社會泯滅良心的良方。

所以，法律人除了要依法行政之外，也要想到怎樣依據自己的良心去執行法律。尤其法官不是消極地結案，應勿枉勿縱釐清真相，做到《刑事訴訟法》規定的「對於被告有利不利的事項，要一律注意。」讓人人都可以接受既公平又正義的執法與審判。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)