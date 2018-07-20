2018年07月20日 04:10 中國時報 彭懷真

19日《中國時報》的頭版專題報導了〈含淚長大，上萬娃娃戶長〉，期盼政府與民間能關懷眾多未成年的戶長。此一重要問題應該更被重視，因為千千萬萬年幼的戶長正在茫然無助之中。

十幾歲甚至不到十歲，不但要自己長大，還要扮演戶長的角色，遠超過能力所及。今年獲得坎城影展最高榮譽的日本導演是枝裕和在《無人知曉的夏日清晨》也反映了此問題，日本政府因此更注意到娃娃戶長的無助。

這部電影的英文片名是《nobody knows》，沒有人知道此類脆弱甚至是毫無資源的家戶。外界有各種資源，許多有愛心的社會福利組織願意幫助孤苦無依的孩子，但無從得知。

因此，「得知」極為重要。如何得知台灣大約1萬個未成年人扛起戶長之責？首先，戶政體系在受理登記時，多問幾句，接著設法與社政網絡聯繫。其次，衛生所追蹤未能按時接種疫苗的孩子，如有異樣，主動通報。第三，社區裡的人多些雞婆，主動關懷，包括鄰里長、社區發展協會、大樓或集合住宅的管理員等，都多問幾句。第四，學校老師注意班上的學生，主動關心家庭狀況特殊、資源不足的同學。

戶政事務所和衛生所如果能進一步聯繫各地的家庭福利服務中心，進入社會安全網之中，可以避免因為無人知曉所發生的悲劇。各地方政府所設的家庭福利服務中心主動評估，按照需求聯繫民間社會福利組織，持續支援。

未成年的戶長自己得處理食衣住行的需求，能力顯然不夠。如果能經由社政體系的評估，連結到願意提供的網絡，對孩子大有幫助。新北市自2013年起推動幸福保衛站，提供弱勢學子飽餐的機會，此方案花費不大，應可擴大給有需要的未成年戶長。幸福保衛站提供的是對個別孩子的救急食物，如果針對家戶，食物銀行、愛心商店等是重要的資源點。政府可以邀請超市多照顧。

除了生理需求，心理需求更應考慮。如果國家與學校不在乎，邪惡勢力主動下手，吸引這些孩子，偷竊、販毒、逞凶鬥狠、色情剝削等隨之發生，使欠缺父母關懷的孩子陷於險境，從此走上錯誤的不歸路。

為避免這些悲劇，盡早預防，政府責無旁貸。衛生福利部已經建立「6歲以下弱勢兒童主動關懷個案管理平台」，應考慮擴大納入未成年戶長，配合剛上路的社會安全網計畫，將這些家戶視為脆弱家庭的服務對象。

選舉將屆，處處可見「孩子就是未來」的廣告看板。使孩子戶長都有更好的未來，期盼各界有更多具體的行動。（作者為幸福家庭促進協會理事長）

(中國時報)