娃娃戶長的未來

友善列印
中國時報
彭懷真

19日《中國時報》的頭版專題報導了〈含淚長大，上萬娃娃戶長〉，期盼政府與民間能關懷眾多未成年的戶長。此一重要問題應該更被重視，因為千千萬萬年幼的戶長正在茫然無助之中。

十幾歲甚至不到十歲，不但要自己長大，還要扮演戶長的角色，遠超過能力所及。今年獲得坎城影展最高榮譽的日本導演是枝裕和在《無人知曉的夏日清晨》也反映了此問題，日本政府因此更注意到娃娃戶長的無助。

這部電影的英文片名是《nobody knows》，沒有人知道此類脆弱甚至是毫無資源的家戶。外界有各種資源，許多有愛心的社會福利組織願意幫助孤苦無依的孩子，但無從得知。

因此，「得知」極為重要。如何得知台灣大約1萬個未成年人扛起戶長之責？首先，戶政體系在受理登記時，多問幾句，接著設法與社政網絡聯繫。其次，衛生所追蹤未能按時接種疫苗的孩子，如有異樣，主動通報。第三，社區裡的人多些雞婆，主動關懷，包括鄰里長、社區發展協會、大樓或集合住宅的管理員等，都多問幾句。第四，學校老師注意班上的學生，主動關心家庭狀況特殊、資源不足的同學。

戶政事務所和衛生所如果能進一步聯繫各地的家庭福利服務中心，進入社會安全網之中，可以避免因為無人知曉所發生的悲劇。各地方政府所設的家庭福利服務中心主動評估，按照需求聯繫民間社會福利組織，持續支援。

未成年的戶長自己得處理食衣住行的需求，能力顯然不夠。如果能經由社政體系的評估，連結到願意提供的網絡，對孩子大有幫助。新北市自2013年起推動幸福保衛站，提供弱勢學子飽餐的機會，此方案花費不大，應可擴大給有需要的未成年戶長。幸福保衛站提供的是對個別孩子的救急食物，如果針對家戶，食物銀行、愛心商店等是重要的資源點。政府可以邀請超市多照顧。

除了生理需求，心理需求更應考慮。如果國家與學校不在乎，邪惡勢力主動下手，吸引這些孩子，偷竊、販毒、逞凶鬥狠、色情剝削等隨之發生，使欠缺父母關懷的孩子陷於險境，從此走上錯誤的不歸路。

為避免這些悲劇，盡早預防，政府責無旁貸。衛生福利部已經建立「6歲以下弱勢兒童主動關懷個案管理平台」，應考慮擴大納入未成年戶長，配合剛上路的社會安全網計畫，將這些家戶視為脆弱家庭的服務對象。

選舉將屆，處處可見「孩子就是未來」的廣告看板。使孩子戶長都有更好的未來，期盼各界有更多具體的行動。（作者為幸福家庭促進協會理事長）

(中國時報)

執法者，把良心抬高一厘米

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。