AI格列佛遊太空 劇場全自動

2018年07月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

智慧型機器人時代來臨，劇場也讓機器人當主角，德國藝術家羅蘭．奧爾貝特首度來台，帶來作品《格列佛的夢》，全劇在一座特製的舞台上演出，以全自動化機械的方式操控戲偶和機器人，讓格列佛飛到外太空，做一場冒險白日夢。

戲偶操控全機械化

羅蘭．奧爾貝特表示，機器人對現代社會越來越重要，有越來越多的工作，都已被機械取代，「我想要透過這個全自動化機械的作品，探討人類在機器、科學年代下的處境。」

《格列佛的夢》取材經典小說《格列佛遊記》，羅蘭．奧爾貝特將原作格列佛航海冒險所造訪的4座島嶼，改編成在太空中的4個星球探險，包括小小人星球、女巨人星球、科技星球和烏鴉星球。

人與科技爭主導權

羅蘭．奧爾貝特表示，每一個星球都代表一個提問，像是第一個小小人星球，「原作是藉由小小人和人類之間的大小對比，談論控制和權力之間的關係，就好像現在的科技，甚至是非常微小的奈米科技技術，也能控制、主宰人們的世界。」

羅蘭．奧爾貝特說，女巨人星球談論的是愛的問題，最後一個烏鴉星球，格列佛卻選擇留下來，不再回到人類的世界，「這也象徵我們作為人，要等到永恆的真理出現，其實很困難，於是主角寧願留下來和烏鴉一起生活。」

確保演出「0出錯」

為了製作這套全自動化演出的作品，羅蘭．奧爾貝特歷時近2年的時間，調整技術、打造舞台，他表示這個作品的演出，技術不容許出錯，假如是真人演員，現場演出稍有差池，還能做調整，「但這是全機械化演出，當機就是當機了，所以我們必須重複檢測，確保演出順暢。」

羅蘭．奧爾貝特表示，在打造作品的過程中，遇到很多技術上的挑戰，「這也說明了機器和科學帶給人們的事，不只有便利而以，很可能是更多的不便。」

(中國時報)