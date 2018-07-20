全球首位機器人公民 開口說你好

2018年07月20日 04:10 中國時報 劉季清 ／台北報導 ／台北報導

過去曾以為離我們很遙遠的科技，其實早已近在眼前。全球首位機器人公民Sophia（蘇菲亞）首度訪台。昨（19）日搭乘華航貨艙來到台灣參與年度「ABAC數位創新論壇」，並與數位創新工作小組主席詹宏志、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾同台，激發出不少有趣互動。

有世界第一位AI機器人公民的蘇菲亞，是由漢森機器人公司（Hanson Robotics）設計的人工智慧機器人，可以與人類自由的交談。

去年10月，蘇菲亞獲沙烏地阿拉伯政府賜予公民身分，成為全球首例，也在人類AI歷史上寫下新頁。蘇菲亞去年也參與藝人王力宏新曲「A.I.愛」MV，與王力宏扮演「人機夫妻」，演出兩人一起唱歌、聊天、下棋等有趣橋段。

身著藍色無袖上衣、黑色蓬裙，蘇菲亞論壇第一天便與詹宏志、杜奕瑾等人同台，一上台便用中文「你好台灣，我是蘇菲亞」跟觀眾打招呼，還做出微笑、生氣、皺眉等3種表情。致詞過程中，蘇菲亞不時眨眼、微笑，也能夠判斷聽眾們的臉部表情，「我是語言高手，只要給我一點時間，很快就可以學會說中文，甚至台語也沒問題。」

而與杜奕瑾等人同台進行座談時，蘇菲亞也與來賓流利交談。不過，不知道是否是機器人未能立刻理解主持人詢問的問題，還是現場網路不順的關係，蘇菲亞回答每個問題時，都停頓了5秒以上才開口說話。

蘇菲亞也表示，未來世界裡，機器人之間可以相互交流，「而且因為大腦都儲存在雲端，互動不用真正面對面，透過虛擬世界就可以相互了解。」

(中國時報)