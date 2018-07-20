醫師闖魔術奧運 蔡之棟獲第3名

台灣的選手蔡之棟（FISM Asia提供）

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中國時報
／台北報導

每3年一次的「FISM國際魔術大賽」正於韓國釜山舉行，來自台灣的選手蔡之棟，擊敗全球6大洲眾多魔術強手，在紙牌部門拿下第3名。這是此比賽舉辦70年來，第2位在紙牌拿下前3名的台灣人。

值得一提是，38歲的蔡之棟是位醫師，現任台北市美麗晶華診所院長，也是選手中唯一非專職魔術師，卻能在眾多專職魔術師之中嶄露頭角，實屬不易，而這份感動也感染全場觀眾，在頒獎典禮上大聲吶喊蔡之棟的名字，讓世界看見台灣的魔術實力。

「FISM國際魔術大賽」有「魔術奧運」之稱，每年都有眾多來自歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲、非洲及大洋洲等6大洲的強手參加，過去主要是歐洲選手的天下。

蔡之棟參加「FISM國際魔術大賽」，挑戰9個比賽項目中極具競技性的「近距離紙牌部門」，這是全球一線魔術師趨之若鶩的領域，屆屆競爭激烈，他以高超技藝得到第3名。

參與FISM國際賽前2周，蔡之棟大改魔術內容，將原有獨創「Labeling effect（標籤效應）的紙牌魔術」再進化，比賽時，短短8分鐘，以7段層次變化驚訝全場，不僅魔術手法精湛，更賦予表演意義，最後一刻，瞬間將貼上標籤的紙牌全部還原，說明任何人都不該被貼上標籤，社會也該如此。

蔡之棟的致勝關鍵在於醫生背景，他思考邏輯與一般魔術師相異，加上善於分析預測，一連串表演經過巧妙設計鋪陳，讓評審始終猜不到他的下一步，直到最後一刻才恍然大悟，蔡之棟從不可能中創造可能，成為魔術史上第一人以「標籤」作為創意變法的魔術師。

蔡之棟魔術資歷9年，出賽經歷僅4年，已在各大國際級魔術賽事中拿下11座獎盃，皆為前3名佳績。他之前曾是台北市立聯合醫院專科主治醫師、台北醫學大學附設醫院訓練及主治醫師，現在是私人診所的院長。

(中國時報)

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