脊損女試創新療法 用雙腳走上紅毯

鄧君萍（左三）重新找到站立人生，已能擔任伴娘參加友人的婚禮。（鄧君萍提供）

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中國時報
／台北報導

從下半身癱瘓大小便無法自理，到即將「步」入結婚禮堂，老天對30歲的鄧君萍開了大玩笑，7年來她不斷練習高強度復健，歷盡艱辛找回失去的「下半身」，也找到了幸福的「下半生」，8月走向結婚禮堂，她的翻轉人生，鼓舞了不少神經損傷的病人。

鄧君萍7年前在美國華盛頓州出車禍，腰椎第1、第2節90％脫位，在當地醫院做了脊椎減壓手術無效，由於神經嚴重挫傷，導致下半身沒有感覺，插尿管、鼻胃管，5個月後回台申請專案治療，前往台北榮總進行神經再生醫學療法。

2011年9月由北榮神經醫學中心教授鄭宏志施行修護手術，施打「酸性纖維母細胞生長素」，術後搭配復健幫助神經修復，幾個月後鄧君萍的肛門可以收縮、半年後可以穿鐵鞋練走、1年後大腿開始會動並能站立、5年後靠著枴杖走路。

北榮在11年前研發神經細胞生長因子藥物「酸性纖維母細胞生長素」，能夠促進神經細胞代謝再生、神經微血管生長，目前這項生物製劑進入第3階段人體試驗，等候多中心、雙盲測試結果，預計3至5年內上市。

而鄧君萍先後在腰椎打了3次藥劑，讓她的脊損分級從完全不會動的A級進步到可站、扶枴杖可走的D級，甚至接近正常人的E級。鄭宏志強調，鄧君萍接受高強度復健也是重要關鍵。

台灣每年脊椎受損癱瘓超過5萬人，最主要來源是機車車禍、高處趺落居次，鄭醫師表示，如果加上周邊神經損傷者（例如手、腳）數量更多，所以很多人需要神經修護，而神經修護愈年輕愈有效果，並要把握2個月的治療「黃金期」。

(中國時報)

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