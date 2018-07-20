吳奇隆遊墾丁「服務有進步」

2018年07月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

墾丁的物價不斷有爭議，包括天價的滷味和高達萬元的海鮮，單價都高得讓民眾不敢恭維，吳奇隆和老婆劉詩詩也體驗到了。他日前帶老婆、家人及遊戲公司員工約25人到墾丁度假5天，很照顧家人、員工的他，吃住全由他埋單。是否感受到墾丁的物價差異？吳奇隆19日在上海說：「物價確實很高，但服務也有進步。」

吳奇隆3年前曾被拍到在墾丁大街買炸魷魚，親民的他沒偽裝，凍齡帥臉讓粉絲留下深刻印象。這個暑假又帶家人和員工旅遊，為何獨鍾墾丁？他說：「墾丁空氣好、寬廣，海上陸上都可玩，適合全家一起出遊。」據民宿業者對媒體表示，吳奇隆一行人住宿3天2夜，以當地同類型民宿價位估算，至少花了15萬。

他當時親切地在民宿房間床單留下簽名，對民眾有求必應，「因為不拍照，就簽名留念。」在墾丁那幾天剛好遇上世足冠軍賽，他當時在民宿房裡和親友們吃吃喝喝一起看賽事，他支持的法國隊如願拿到冠軍，大夥都嗨翻。若有機會，是否願意幫忙帶動觀光人潮？吳奇隆說：「我親身參與就等同推廣。」

酷愛海上活動

他是運動健將又酷愛海上活動，度假那幾天，他帶著員工們租船出海浮潛，玩得盡興，還去了後壁湖漁港大啖海鮮、水果，享受墾丁的慢活步調。對於墾丁的美麗風情，他結束後還對親友們說「不工作時就再安排大家一起出去玩」，把老闆氣度做好做滿。被問到已結婚3年和老婆做人進度？他則低調閃過這個敏感問題。

(中國時報)