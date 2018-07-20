不合照四葉草 子閎：腦海裡比較美

張立昂（前）、子閎搞笑互動宣傳《三明治女孩的逆襲》售票見面會。（陳俊吉攝）

友善列印
中國時報
報導

SpeXial子閎與大馬國民女神四葉草爆牽手情，事後透過經紀人大方認愛，他19日與張立昂宣傳《三明治女孩的逆襲》售票見面會，被問是否擔心見光死，子閎帥氣回：「不怕！」至於交往多久，他說：「沒有算，不到半年。」他過去4個多月來都在台中拍戲，如何維持遠距離戀情？子閎表示，兩人有共識要專注在工作上，她不會去探班，因為拍戲忙，也不一定會天天視訊。

喜歡四葉草哪一點？難道是被拍到時露出的屁股蛋？子閎聽了後表情秒囧，一臉正經地說：「就是覺得她很棒，外表不是重點，喜歡個性，她很正向、正能量！」看到張立昂在旁呵呵傻笑，子閎還念他：「你不是要救我嗎？」

子閎斥駭客行為

四葉草IG帳號被盜，子閎認為駭客行為很不OK，媒體開玩笑問他：「前男友照片被刪光你有竊喜嗎？」他搖頭否認，強調未來和過去本來就不是同一件事，並說女友的IG裡也沒有兩人合照，「基本上我們不會拍照，拍在腦海裡面的比較美！」此話一出，秒被誇「好會噢」！

張立昂被周刊影射是男同志，前女友邵雨薇曾為他性向掛保證，證明他愛女生。

他也說「我不是Gay」，看到報導當下無奈笑笑，還發文是他在修車、音樂很Man的影片，但後來發現好像沒有人懂他想表達的意思，還有粉絲留言：「不管你是怎樣我都接受」、「勇敢做自己」，讓他哭笑不得。

(中國時報)

AMOi-AMOi 肖想借精王陽明 小樂換東家 帶財千萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。