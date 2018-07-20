不合照四葉草 子閎：腦海裡比較美

2018年07月20日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

SpeXial子閎與大馬國民女神四葉草爆牽手情，事後透過經紀人大方認愛，他19日與張立昂宣傳《三明治女孩的逆襲》售票見面會，被問是否擔心見光死，子閎帥氣回：「不怕！」至於交往多久，他說：「沒有算，不到半年。」他過去4個多月來都在台中拍戲，如何維持遠距離戀情？子閎表示，兩人有共識要專注在工作上，她不會去探班，因為拍戲忙，也不一定會天天視訊。

喜歡四葉草哪一點？難道是被拍到時露出的屁股蛋？子閎聽了後表情秒囧，一臉正經地說：「就是覺得她很棒，外表不是重點，喜歡個性，她很正向、正能量！」看到張立昂在旁呵呵傻笑，子閎還念他：「你不是要救我嗎？」

子閎斥駭客行為

四葉草IG帳號被盜，子閎認為駭客行為很不OK，媒體開玩笑問他：「前男友照片被刪光你有竊喜嗎？」他搖頭否認，強調未來和過去本來就不是同一件事，並說女友的IG裡也沒有兩人合照，「基本上我們不會拍照，拍在腦海裡面的比較美！」此話一出，秒被誇「好會噢」！

張立昂被周刊影射是男同志，前女友邵雨薇曾為他性向掛保證，證明他愛女生。

他也說「我不是Gay」，看到報導當下無奈笑笑，還發文是他在修車、音樂很Man的影片，但後來發現好像沒有人懂他想表達的意思，還有粉絲留言：「不管你是怎樣我都接受」、「勇敢做自己」，讓他哭笑不得。

(中國時報)