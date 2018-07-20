李宣榕腫麼了服藥變胖朵拉

2018年07月20日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李宣榕飾演班長潘朵拉，近來臉蛋和身型總算慢慢消瘦。

星光幫出道的李宣榕，最近因演出《女兵日記》裡的機車女班長「潘朵拉」而走紅，但眼尖觀眾發現，潘朵拉忽而大朵、忽而小朵，似乎偶爾不連戲。原來，開拍之初正逢李宣榕準備演唱會，但她重感冒反覆發作，為順利開唱只好一直服用類固醇，導致臉和身體都水腫，感冒至今尚未痊癒的李宣榕哀怨地說：「現在戲On檔了，更沒時間生病看病，只希望能趕快好起來、消腫，不要再當胖朵拉了！」

向來走小家碧玉型的李宣榕這次演技大突破，變身刀子嘴豆腐心的機車班長，耍機車耍出了名，讓不少人跌破眼鏡。其實她接演前，連經紀人也擔心她能否勝任，結果同公司的師兄藍鈞天特別幫她進行演技特訓，陪她對戲練台詞，師弟林紹謙、張藝敏分享當兵真實經驗，也和師妹丁巧唯一起自願演新兵，讓她練習喊口令和罵人，終於幫助她在正式演出前放開來。

隨身負重10公斤

李宣榕從小都跟家人同住，這次是首度跟著劇組住到外地數個月，同劇演員都虧她超誇張，幾乎把整個家都搬到屏東宿舍，從腳踏車、烤麵包機、電鍋、鞋櫃、衣櫃、餐具各種家當、食物都擠進她的小小宿舍，每天揹到拍戲現場的包包大概重達10公斤，連保冰袋也沒放過。

首映當天其他演員還爆料：「宿舍每天都會接到她網購的包裹，她昨天就有6件！」李宣榕不好意思地承認：「我現在是李愛買！」很擔心戲殺青後真的要雇一台卡車，才能把東西運回台北。

(中國時報)