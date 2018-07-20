謝祖武設計徐磊「80％就是我」

謝祖武多年後再演徐磊，感覺一點也不陌生。（盧禕祺攝）

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中國時報
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謝祖武（右）在片中擔任棒球隊教練，和學生隊員有摩擦。

謝祖武在電影《王牌教師麻辣出擊》演出經典角色徐磊（磊哥），闊別17年再度磊哥上身，自認沒難度，「這角色的個性80％就是我。」相同的地方在於都很會自嘲，也都很省很念舊，「我買的衣服一件都幾百塊，兩件再打折，開21年的老車，最喜歡的飲料是津津蘆筍汁，1個月的零用錢含油資僅1萬5000元。」

17年前謝祖武自己設計出徐磊的角色，拿電玩用語形容就是「開放的地圖」，是一位永遠沒有結局的角色，什麼都不挑、什麼都吃，至於剩下20％不同的地方，謝笑說：「徐磊不思考未來、不規畫現在，這種男人誰要？」在拍戲劇版的時候他是單身，如今拍電影版已是孩子的爸，而徐磊依舊是單身漢。

老班底靠眼神交流

同片演員杜詩梅、綠茶、金剛也都有各自的發展，謝祖武爆料3人常跟劇組請假，開玩笑說：「杜詩梅現在是花蓮餐飲業大亨了嘛，請假我哪敢說什麼，綠茶通告那麼多，金剛事業也做很大啊。」不過他也分享老班底、老同事默契就是好，「我們彼此一個眼神，就知道下戲後海產店集合放飯。」

昨日杜詩梅驚喜公布結婚喜訊，謝祖武送祝福：「我幫她加油，希望她有更美好的未來。」綠茶表示：「真的太恭喜了，祝詩梅姊早生貴子、永浴愛河，永遠要幸福快樂。」同片的新生代演員梁以辰祝福：「能遇到決定牽手走向人生下一個階段的人，是很幸福的事，非常替她開心。」吳子霏說：「見到偶像還能跟著學習是一件很幸福的事，祝妳早生貴子、永結同心，好好享受人生的下一個階段吧！」

(中國時報)

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