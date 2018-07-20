二寶助攻杜詩梅甜嫁花蓮林俊傑

杜詩梅（右）與莊植蘢相戀兩年終於登記結婚。

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中國時報
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伊林娛樂藝人杜詩梅結婚啦！她與有「花蓮林俊傑」外號的老公莊植蘢，選在6月19日交往2周年紀念日登記結婚，可惜原本助攻兩人結婚的同卵雙胞胎在8周產檢時沒了心跳，她只能忍痛引產與兩個來不及出生的小天使說再見。她現正推掉所有工作留在花蓮調養身體坐小月子，為之後再度受孕做準備，並打算在花蓮落地生根。

杜詩梅與莊植蘢兩年前交往後，另一半便經常跟她聊起對結婚、生小孩的期待，今年兩人才剛有結婚打算，杜就發現有身孕了！對於老天爺派出「最強求婚團」同卵雙胞胎催婚，她跟老公都覺得不僅是天意，簡直是奇蹟，因為雙方家族完全沒有雙胞胎基因，因此順天意選在交往兩周年紀念日登記結婚。

她除了在花蓮開店、嫁人，也在花蓮買新房，買屋過程順利，第1天去看房子，才看到第2間房，就決定買下，過程10分鐘完成。

遺憾的是，杜詩梅在8周產檢時，醫生發現胎兒沒有心跳，但她不願放棄，連續到兩家婦產科檢查，持續再等待兩周後，胎兒依然沒有心跳，只好忍痛引產，婦產科醫生鼓勵他們，只需休息調養3、4個月，再懷孕絕對沒問題。

兩人計畫明年夏天在花蓮海邊簡單舉行婚禮，莊植蘢對杜詩梅說：「這一刻，雖然不能給妳最大的鑽石，但以後每一年的結婚紀念日，我都要送妳一個新的婚戒。」讓她開心又感動，杜媽媽一開始擔心莊話太少，怕女兒跟他在一起會無聊，杜反而喜歡老公靦腆的個性。

(中國時報)

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