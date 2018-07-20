親山舒活小旅行－水車寮步道 宛如桃花源

水車寮步道 宛如桃花源。

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中國時報
報導蔡淑微
水車寮步道入口意象。
有「甜吊橋」之稱的紅吊橋。
綠蔭和溪水為步道增添舒爽涼意。
工務話台北

3～4月的海芋花季，和5～6月的繡球花季，都是吸引旅客們前往竹子湖的主要因素，如果是7～8月到訪竹子湖，又可以玩些什麼呢？帶有濃濃懷舊風情、宛如桃花源再現的水車寮遺址，潺潺水聲加上極具意境的特色造景，不僅是IG打卡拍照新熱點，也相當適合漫步其中讓心靈徹底放空呢！

原本為竹子湖唯一碾米廠的「水車寮」，2017年在臺北市政府工務局大地工程處著手改善下，除了再現舊時坡地農村風華，早期為拖米路徑的水車寮步道，亦有了全新姿態，走在小巧可愛的水圳步徑上，不時可看到無霸勾蜓、臺北樹蛙、藍鵲的身影，應和著涼爽的溪水聲，完全是夏日最美的一幅風情畫。

水車寮步道是以臨野溪的海芋田埂為步基鋪設的步道，坡度起伏不大，相當適合親子共遊。步道由湖田國小旁小路進入，一路沿東湖溪而行，在海芋和繡球花盛開時，是賞花散步的絕佳地點，夏季時則呈現一整片蓊鬱綠意，水圳沿線還設置有依四季特色所規畫的春耕、夏耘、秋收、冬藏等四個意象，除了重現農村景致，也提供休憩空間供來此遊玩的民眾賞景。步道旁的東湖溪清澈沁涼，溪床上不時可見「壺穴」地形，靠近步道尾端的紅吊橋，除了為柳杉林塗抹上令人驚豔的飽和色彩，也為這閒適的水圳步道之旅畫下完美句點。

水車寮步道怎麼去

搭乘捷運在石牌站下車，轉乘公車小8，或是在北投站下車，轉乘公車小9，至「竹子湖派出所」站下車，沿竹子湖路步行400公尺即可抵達湖田國小。

(中國時報)

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